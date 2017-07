Irak libera una Mosul arrasada por la guerra con el Estado Islámico

El primer ministro iraquí, Haider Al Abadi, llegó a Mosul este domingo para felicitar a las fuerzas armadas por la “victoria” sobre el grupo yihadista EstadoIslámico (EI), tras casi nueve meses de cruenta batalla.

En una foto publicada en la cuenta oficial de Abadi en Twitter, se ve al primer ministro iraquí vestido con un uniforme militar negro a su llegada a Mosul, en el norte de Irak, para anunciar la conquista de la ciudad.

PM Al-Abadi arrives in Mosul to announce its liberation and congratulate the armed forces and Iraqi people on this victory pic.twitter.com/bUtkj7z88A

