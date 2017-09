Irma alcanza el máximo nivel y amenaza el Caribe y Florida

Foto: AFP

El huracán Irma alcanzó este martes la máxima categoría, amenazando las islas caribeñas como las Antillas francesas, Haití, República Dominicana y Cuba, así como el estado de Florida, que declaró una situación de emergencia.

Irma se ha convertido en un “huracán extremadamente peligroso”, de categoría 5, la más elevada en la clasificación de estos fenómenos, anunció el Centro Estadounidense de Huracanes, NHC.

A las 18H00 GMT, se acercaba hacia las Islas de Sotavento, a 295 km de Barbados y 290 km de Antigua, donde el viento y la lluvia ya habían comenzado. El ciclón estaba a 370 km al este de la Martinica, a 335 km de Guadalupe y a 500 km de las Islas del Norte, San Martín y San Bartolomé, según el servicio francés de meteorología, Météo France.

Se trata del “primer huracán de categoría 5” en golpear el norte de las Antillas francesas, según Météo France, que advirtió que el huracán todavía está “en una fase de intensificación”.

Se espera que el ojo evite Guadalupe y que se encamine hacia las Islas Vírgenes británicas. El miércoles por la noche, alcanzará en principio Puerto Rico, antes de seguir hacia el norte de República Dominicana y las Bahamas, según el organismo, que dio cuenta de “ráfagas de 260 e incluso 300 km/h”.

Los vientos alcanzaban el martes por la noche los 295 km/h, según el Centro estadounidense de huracanas (NHC). Estaban acompañados de tormentas y de fuertes oleajes. Las olas podrían alcanzar una decena de metros de altura en las islas Vírgenes, según Météo France.

El martes, los gendarmes evacuaron varios barrios situados en una zona inundable o sumergible de San Martín. “El conjunto de las bahías de San Bartolomé y de San Martín deberían quedar sumergidas”, advirtió la prefectura.

Más potente que Harvey

La trayectoria de Irma es aún incierta, pero según varias proyecciones pasará también por Haití y Cuba.

El huracán podría alcanzar a finales de semana la costa este de Estados Unidos, apenas unos días después del paso devastador de Harvey -de categoría 4- que dejó al menos 42 muertos y enormes daños materiales, especialmente en el estado de Texas.

Harvey “era menos potente que Irma”, pero provocó “fenomenales acumulaciones de lluvia, durante cinco a siete días, que no se producirán en este caso porque Irma circulará“, dijo Emmanuel Demael, experto de Météo France.

El gobernador de Florida, Rick Scott, declaró en emergencia a todos los condados del estado.

“No sabemos el trayecto exacto de Irma pero las consecuencias importantes son potencialmente posibles y no podemos esperar a tomar medidas de preparación” fuertes, declaró.

Desde el martes, los habitantes acumulan provisiones de agua y alimentos, pilas y gasolina.

“No hay agua, no hay leche, casi no quedan conservas y ya no queda comida para gatos”, lamentó Gladys Bosque, una jubilada de 81 años, en un supermercado de Miami Beach.

Los turistas en Key West, una estación balnearia muy visitada del sur de Florida, recibieron el martes una orden de evacuación que debería ser rápidamente extendida a los habitantes.

Los precios del jugo de naranja se disparaban el martes en Florida, el mayor productor de Estados Unidos.

En Puerto Rico, un territorio de 3,5 millones de habitantes, el gobernador Ricardo Rossello movilizó a la guardia nacional y anunció la apertura de centros de acogida con camas para hasta 62.000 personas.

‘Máximo riesgo’

En San Bartolomé y San Martín, las autoridades llamaron a los habitantes a “tomar de inmediato todas las medidas” para evacuar. Para 11.000 personas en ambas islas, “estamos en una situación de máximo riesgo”, indicó la representante del Estado francés en esos territorios, Anne Laubies, que anunció el paso a la alerta roja ciclónica, sinónimo de un confinamiento de la población.

“Estamos frente a una problemática mayor que no hemos visto en más de veinte años”, señaló Laubies.

En Guadalupe, las escuelas permanecerán cerradas el martes y el miércoles y las “viviendas situadas en las costas bajas y al borde de los acantilados serán evacuadas” debido a un riesgo de “inundación” y de “hundimiento”, según las autoridades locales.

Los edificios de las administraciones públicas estarán cerrados el miércoles y se recomendó a las empresas privadas hacer lo propio para “despejar las carreteras para la circulación de los vehículos de emergencia”.

Los hospitales de la isla deberán además contar con “72 horas de antelación en [abastecimiento de] medicamentos, alimentos y agua potable” y “verificar el funcionamiento de sus grupos electrógenos”.

Por: AFP