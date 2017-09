Japón jamás tolerará las provocaciones de Corea del Norte: ministro Shinzo Abe

Japanese Prime Minister Shinzo Abe attends a press conference after a meeting with U.S president elected Donald Trump on November 17, 2016 in New York / AFP PHOTO / KENA BETANCUR

Japón “jamás tolerará los peligrosos actos provocadores de Corea del Norte que amenazan a la paz en el mundo”, declaró el primer ministro japonés Shinzo Abe, en respuesta al nuevo disparo de un misil que ejecutó Corea del Norte sobre territorio japonés. “Jamás admitiremos que Corea del Norte pisotee el compromiso de la comunidad internacional con la paz. Si ese país continúa en ese camino, no tendrá un futuro radiante. Tenemos que actuar de tal forma que el régimen norcoreano lo comprenda”, agregó el ministro nipón. Acerca de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Abe dijo que, “llegó la hora de que la comunidad internacional esté unida”. Por: AFP