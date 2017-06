Un “Julio César” muy parecido a Trump siembra polémica en Nueva York

La polémica sobre la libertad de expresión está abierta: el rubio empresario que protagoniza la obra “Julio César” de Shakespeare presentada al aire libre en Central Park, y que es apuñalado por mujeres y otras minorías, se parece mucho a Donald Trump, enormemente impopular en Nueva York.

Tras protestas airadas de Fox News, de la derecha y del hijo de Trump Donald Jr., Delta Airlines y Bank of America, dos grandes empresas que auspiciaban al Public Theater y al festival “Shakespeare en el parque”, anunciaron el domingo el retiro de su apoyo.

La “gráfica” representación de la obra teatral escrita en 1599 y dirigida por Oskar Eutis “no refleja los valores de Delta“, dijo la aerolínea en un comunicado. “Su dirección artística y creativa cruzó la línea del buen gusto”, estimó.

Para el Bank of America, la obra pretendía “provocar y ofender”. “Si nos hubieran comunicado esta intención, hubiéramos decidido no auspiciarla”, dijo el banco.

“Un César rubión y petulante”

Fox News informó el domingo que la obra parece representar al presidente estadounidense “siendo brutalmente apuñalado hasta la muerte por mujeres y minorías”, y en un tuit, el hijo de Trump Donald Jr. se interrogó sobre el financimiento de la obra.

Julio César viste en la obra el traje típico de Trump, saco y pantalón oscuros, camisa blanca y corbata roja. Y su esposa en la obra tiene acento eslavo, como Melania Trump.

I wonder how much of this “art” is funded by taxpayers? Serious question, when does “art” become political speech & does that change things? https://t.co/JfOmLLBJCn

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 de junio de 2017