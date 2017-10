Justicia y bancos ponen presión a la declaración de independencia catalana

Foto: AFP

La presión aumentó brutalmente este jueves sobre los independentistas catalanes: el segundo mayor banco de la región sacará de Cataluña su sede social, y el Tribunal Constitucional español suspendió la sesión parlamentaria en la que pensaban declarar la secesión.

Simultáneamente siguieron los llamamientos al diálogo, entre ellos el del capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta. “Antes de que nos hagamos más daño: Dialoguen, los responsables de todo dialoguen. Háganlo por todos nosotros. Merecemos vivir en paz”, escribió el futbolista manchego de 33 años, en un breve mensaje difundido en Facebook.

El FC Barcelona se unió al llamado a través de su presidente, Josep Maria Bartomeu, que reclamó un “proceso de diálogo” ante “uno de los momentos más trascendentales” de la historia reciente de Cataluña.

Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy ha insistido en que no hay nada que dialogar si el ejecutivo regional de Carles Puigdemont no renuncia a declarar unilateralmente la independencia.

Según los planes del gobierno catalán, el Parlamento podía declarar la secesión en su primera sesión tras difundir los resultados definitivos del referéndum del domingo, y la primera ocasión era el lunes que viene.

Pero parlamentarios del Partido Socialista de Cataluña(PSC) le pidieron al alto tribunal “suspender” la sesión. La decisión del tribunal impide transitoriamente la sesión hasta que la Corte haya determinado de manera definitiva si es legal o no.

“El pleno no puede celebrarse, y como no puede celebrarse, da igual que se celebre, no tiene ningún efecto jurídico“, explicóYolanda Gómez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad a Distancia (UNED).

“Los demás parlamentarios no van a estar, y si están ellos solos (los independentistas), es como si se hubieran reunido a tomar un café. Cualquier decisión que se tome ahí sería nula de toda nulidad“, añadió.

Banco Sabadell se va de Cataluña

La segunda mayor entidad bancaria de Cataluña y quinta de España, Banco Sabadell, decidió trasladar en los próximos días su sede social de esta localidad catalana a Alicante, anunció. Se protege así de una eventual salida de la Eurozona de Cataluña, en caso de que la independencia prosperase.

Igualmente, una fuente allegada a Caixabank, primer banco catalán y tercero nacional, indicó que el viernes estudiarán la misma cuestión.

Con ello, ambos pararon la caída en bolsa de los últimos días y este jueves se anotaron fuertes subidas: 4,93% para CaixaBank y 6,16% para Sabadell.

Además, Barcelona, tren económico de la región y principal gancho turístico de Cataluña, una región que recibió 17 millones de visitantes en 2016, vio como las reservas de hoteles caían.

“Para las próximas semanas se percibe una ralentización de la entrada de reservas”, admitió el Gremio de Hoteles de la capital catalana, sin dar cifras.

Los acontecimientos se precipitaron desde el domingo, con el referéndum de independencia inconstitucional en el que más del 90% de los votantes, según el gobierno catalán, se pronunció a favor de la ruptura con España, con una participación de poco más del 42%.

Por su parte, la agencia de calificación financiera Standard and Poor’s (S&P) situó el miércoles la nota de Cataluña bajo vigilancia negativa.

Los independentistas aglutinan diferentes actitudes ante la economía: del partido de extrema izquierda antisistema CUP a la coalición de centro-izquierda Junts pel Sí, más receptiva al mundo empresarial y con muchos más vínculos con él.

“El dinero es miedoso”

Puigdemont no hizo alusión a la economía en un discurso pronunciado el miércoles por la noche, pero tampoco dio signos de abandonar el objetivo de la independencia, al asegurar: “Hoy estamos más cerca que ayer de nuestro deseo histórico”.

Sin embargo, otros empresarios minimizaron la posibilidad de la independencia. José Luis Bonet, presidente de la empresa de cava Freixenet, y presidente de la Camara de Comercio de España, dijo que no hay temor a la independencia entre los empresarios porque no creen que ocurra.

“No se lo creen. Y yo desde luego no me lo creo”, dijoBonet, que no piensa irse de Cataluña. “Puede llegar una declaracion unilateral de independencia, incluso Puigdemont lo ha dicho”, pero “si llega, pues funcionará el Estado de derecho”.

En las calles de Barcelona, Carlos, un jubilado de 66 años, valoró la posible salida de los bancos: “el dinero siempre se ha dicho que es miedoso y ante estos caso huye”.

Paralelamente, una cumbre de países del sur de Europa, prevista para el martes, fue suspendida tras una conversación telefónica entre el anfitrión, el presidente chipriota, Nicos Anastasiades, y Rajoy.

Ambos dirigentes “se pusieron de acuerdo en aplazar la cumbre de los países del Sur que debía celebrarse en Nicosia a causa del sensible debate en España” precisó el comunicado del presidente chipriota.

Por: AFP