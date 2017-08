El Kremlin coincide con Trump sobre el peligro de tensión entre Rusia y EE.UU.

Foto AFP

El Kremlin coincidió con el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre el peligro que supone la ausencia de cooperación entre ambos países después de la nueva tanda de sanciones adoptadas por Washington contra Moscú.

“Compartimos plenamente su opinión. El peligro radica en la falta de interacción y cooperación en aquellos asuntos que son vitales para los dos países”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a la prensa.

Además, volvió a tachar “el denominado ‘Russiangate’ de completamente absurdo e infundado”.

El Kremlin había instado a Trump a posicionarse al respecto después de llamar la atención sobre las “contradicciones” en el seno de la Casa Blanca en las relaciones con Rusia.

Trump advirtió ayer de que la relación con Rusia “está en uno de sus niveles más bajos y es muy peligrosa” y culpó al Congreso de ello por aprobar una ley de sanciones contra Moscú, que el Kremlin calificó de “miope”.

Dicha ley refuerza las sanciones contra Rusia por su supuesta interferencia en las elecciones de 2016 en EEUU, sus acciones en Ucrania y en Siria, y sus violaciones de derechos humanos, y limita la capacidad de Trump de levantarlas sin el visto bueno del Congreso.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores ruso ordenó la semana pasada al Gobierno estadounidense que, a partir del 1 de septiembre, reduzca en 755 personas el personal que trabaja en su embajada en Moscú y en los consulados de San Petersburgo y otras ciudades.

La primera reunión que mantuvieron en el marco de la cumbre del G8 a principios de julio Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, no sólo no ayudó a mejorar las relaciones, sino que desde entonces las tensiones no ha hecho sino aumentar.

Este asunto será abordado por el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, durante la reunión de ministros de Exteriores de la ASEAN, que tendrá lugar el 7 y 8 de agosto en Manila.

Por EFE