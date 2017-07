Jared Kushner dice que “sugerir que Trump ganó gracias a Rusia es “ridiculizar” sus votantes

Jared Kushner / Foto AFP

El yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner, insistió hoy en que no cometió ninguna negligencia en sus contactos con Rusia el año pasado y dijo que sugerir que su suegro ganó las elecciones gracias a Moscú es “ridiculizar” a quienes votaron por él el año pasado.

“Donald Trump tenía un mensaje mejor y dirigió una campaña mejor (que su rival demócrata, Hillary Clinton). Y por eso ganó. Sugerir otra cosa ridiculiza a los que votaron por él”, dijo Kushner en una declaración ante los periodistas en la Casa Blanca.

El yerno de Trump se pronunció así después de comparecer a puerta cerrada en el Comité de Inteligencia del Senado, ante el que restó relevancia a los contactos que mantuvo durante la campaña electoral y la transición con personas conectadas con el Kremlin.

Kushner repitió ante las cámaras las frases más destacadas de su testimonio ante el Senado, cuya declaración inicial se publicó a primera hora de esta mañana en varios medios de comunicación.

“Déjenme hablar muy claro: No cometí actos de colusión (pacto ilegal para dañar a un tercero) con Rusia, ni sé de nadie más en la campaña que lo hiciera”, subrayó el yerno de Trump.

“No mantuve contactos inapropiados. No he dependido de fondos rusos para financiar mis actividades empresariales, y he sido completamente transparente a la hora de proporcionar toda la información solicitada” por el FBI y el Congreso, añadió Kushner.

Lo primero que dijo el asesor presidencial en su breve declaración ante la prensa fue su nombre y su cargo, dado que hasta ahora había evitado asumir cualquier papel público y muchos estadounidenses no habían oído hasta ahora su voz.

“Cuando mi suegro decidió presentarse a la Presidencia, trabajé para su campaña lo mejor que pude porque creía en él”, dijo Kushner.

“Trabajar para el presidente y para el pueblo de Estados Unidos ha sido el honor y el privilegio de toda mi vida”, aseguró el exempresario y esposo de Ivanka Trump, de 36 años.

Kushner se mostró “agradecido” de trabajar en “temas importantes” como la paz entre israelíes y palestinos, que Trump le ha confiado dentro de un amplio abanico de responsabilidades, y dijo que cada día va a trabajar “con entusiasmo e ilusión”.

“Nunca he buscado el protagonismo”, subrayó Kushner, quien dijo que prefiere dejarle a otros los temas relacionados con los “medios de comunicación” y no aceptó preguntas de los periodistas en la Casa Blanca.

Kushner es la persona con mayor influencia sobre Trump de entre aquellos que están siendo investigados por el FBI y el Congreso por sus contactos con el Kremlin durante la campaña electoral y el periodo de transición, y este martes tiene previsto comparecer también ante el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja.