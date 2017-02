La Casa Blanca prohíbe a la CNN, The NY Times y otros medios ir a una rueda de prensa

Portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer. / Foto: AFP

La Casa Blanca excluyó a los medios «CNN», «The New York Times», «Politico« y «Los Angeles Times» de un encuentro con medios este viernes, según informó la cadena estadounidense.

Mientras tanto, según los reporteros, medios conservadores como Breitbart News, The Washington Times y One America News Network sí tuvieron acceso a la reunión.

La agencia AP y la revista «Time» boicotearon el briefing debido a la gestiones de la Casa Blanca. La Asociación de Corresponsales interpuso una protesta.

Según el diario The New York Times, sus corresponsales, los de CNN y Politico no pudieron entrar en la oficina del secretario de prensa, Sean M. Spicer, para la reunión de información programada. Dice el diario que permitieron el ingreso sólo de algunos reporteros “elegidos a dedo”.

Los periodistas de la revista Time y The Associated Press, que debían participar en la reunión, decidieron no asistir en protesta por las acciones de la Casa Blanca.

La versión oficial es que los reporteros vetados no habían confirmado asistencia, si bien los afectados han denunciado un sesgo interesado.

