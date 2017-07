La hiperinflación en Venezuela se comió los ingresos de los hogares del vecino país

Foto AFP

Mientras en Venezuela se viven tiempos de agitación política, por cuenta de las últimas decisiones del Gobierno de Nicolás Maduro, entre ellas la Asamblea Constituyente, en el vecino país, la hiperinflación ha hecho de las suyas y ha hecho mella en el bolsillo de los hogares.

Según el directivo de la firma especializada Raddar, Camilo Herrera, un creciente costo de vida, que hoy supera el 170% y que según algunos analistas venezolanos, en el año podría llegar al 500%, terminó por destruir el presupuesto de las familias.

“El aumento de precios es la variable que más impacta a los hogares en cualquier lugar el mundo. Los hogares tienen un nivel de ingreso definido, unos salarios, unos honorarios, lo que tenga cada uno según su contrato, y en la medida en que cada mes vayan a comprar los bienes y servicios y esos productos sean más caros, pues inevitablemente solo pueden comprar menos”, explicó.

Entonces, señaló el experto, “si al comienzo del año yo compro 100 productos y tengo una inflación del 10% en un solo mes, pues de enero a febrero, pasaría a comprar ahora ya no 100 sino 90 productos, pero si la inflación llega al 100% o más como ha sucedido en Venezuela casi que se elimina la mitad de la capacidad de compra de los hogares, en solamente un año”.

Herrera sostuvo que que a esta situación complicada en materia económica, hay que sumarle las características del desabastecimiento de mercado.

“Y es que la gente, por más que tenga plata, no puede comprar los productos porque ni siquiera están en las góndolas de los supermercados. Entonces Venezuela está en una situación muy difícil de insatisfacción de necesidades de los hogares, debido a que los precios suben continuamente y sólo los salarios que están vinculados al Estado están subiendo constantemente pero los otros salarios no lo están haciendo y esto redunda en una mala calidad de vida y un incremento importante de la pobreza”, indicó.

Salida

El directivo expresó que para revertir esta situación, el Gobierno tendría que poner en marcha unos incentivos o estímulos para poder producir.

“Si yo como empresario soy un productor de algodón o de pan o de vehículos, o de otra industria, yo solo invierto en un mercado donde sienta que tenga oportunidades.

“Si tengo la amenaza de que el Gobierno me va a expropiar o cambian constantemente las reglas de juego, pues como empresario no me interesa meterme a producir”, afirmó.

Por tanto, explicó, en el corto plazo, “la única alternativa que tiene Venezuela es poner en marcha un plan para importar alimentos y otro productos, con el problema de que no tienen dinero para comprar estos productos”.

Origen

El analista económico señaló que son tres los factores que tienen en cuidados intensivos la economía en Venezuela.

“Por un lado la caída en los precios internacionales del crudo y los estragos del Fenómeno del Niño que también golpeó la productividad del país, también por el modelo económico que ha montado Venezuela que ha cerrado las puertas a la inversión extranjera y la resignación y el temor de la gente a comprar los productos, por cuenta del desabastecimiento existente”, apuntó.