La OTAN se suma a la coalición contra el Estado Islámico

Los líderes de la OTAN respaldaron este jueves en su cumbre que la Alianza entre a formar parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico, entre otras nuevas medidas para la lucha antiterrorista, así como incrementar su compromiso para alcanzar la meta de invertir el 2 % del PIB en defensa en 2024.

“Los líderes de la OTAN han adoptado los planes para combatir el terrorismo y mejorar el reparto de cargas”, informó en Twitter la portavoz de la Alianza, Oana Lungescu.

#NATO will become a full member of the Global @Coalition. Does not mean NATO will engage in combat – @jensstoltenberg #NATOmeeting

— Oana Lungescu (@NATOpress) 25 de mayo de 2017