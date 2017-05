La policía evacúa la principal estación de trenes de París y busca a tres sospechosos

Las autoridades francesas desplegaron un fuerte dispositivo este lunes en las inmediaciones y en el interior de la Estación de París Norte, la principal estación ferroviaria de la capital francesa.

Según el diario francés Le Parisien la estación fue evacuada desde las 23.00 horas del lunes. Este diario, citando fuentes propias, asegura que los agentes estarían buscando a tres sospechosos “peligrosos”.

Something is happening at #GareDuNord train station in Paris.pic.twitter.com/LexA5bfsqH

— Pamela Moore (@Pamela_Moore13) 8 de mayo de 2017