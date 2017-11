La Unión Euroepa no logra acuerdo para renovar por 5 años licencia del glifosato

Los países de la Unión Europea no lograron la mayoría necesaria para prolongar durante cinco años la licencia del glifosato en el bloque, cuya vigente autorización expira a mediados de diciembre.

“Sin mayoría cualificada para la reautorización del glifosato en la votación de hoy [jueves]”, tuiteó la ministra luxemburguesa de Medio Ambiente, Carole Dieschbourg, en la línea del responsable belga de Agricultura, Denis Ducarme.

#StopGlyphosate No qualified majority for glyphosate renewal in vote today. Luxembourg voted against renewal and prolongation. Good outcome for our health and environment!

— Carole Dieschbourg (@DieschbourgC) 9 de noviembre de 2017