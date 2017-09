Las increíbles restricciones que tienen las mujeres en Arabia Saudí

Imagen referencial // Foto: Ingimage

A propósito del histórico anuncio que hizo el rey Salmán en el que ordenó que se permita a las mujeres conducir en Arabia Saudí, nuevamente se ponen en el ojo del huracán las insólitas restricciones a las que se ven sometidas las mujeres en ese país.

No pueden salir de la casa sin custodia, no pueden practicar deportes en público, no pueden probarse la ropa cuando hacen compras y mucho menos pueden viajar solas. (Lea también: Finalmente, Arabia Saudita permitirá a las mujeres conducir)

Razón por la que será ahora un privilegio poder conducir, teniendo en cuenta que son bastante cohibidas las mujeres en Arabia Saudí, y su cultura les obliga a mantener su rostro cubierto.

Los ultraconservadores rechazaban que se les permitiera a las mujeres conducir, entre otras cosas, debido a que esto permitiría que se mezclaran con hombres lo que es considerado como “impropio” en ese país de oriente medio.