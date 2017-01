Las posesiones presidenciales de EE.UU. que tuvieron lugar en medio de protestas, lluvia y nieve

Foto: AFP



Por: Fernando Posada

La tradición de llevar a cabo la posesión presidencial de Estados Unidos durante esta fría época comenzó hace ochenta años. Estos son algunos detalles y curiosidades sobre las posesiones presidenciales en Estados Unidos.

El clima de esta época en Washington suele ser bastante frío, dada la temporada de invierno. Por esa razón, entre 1787 y 1937 todas las posesiones presidenciales se llevaban a cabo en marzo para esperar a que el invierno fuera menos fuerte.

Pocos horas antes de la posesión de John F. Kennedy en 1961, una fuerte nevada cayó sobre Washington, bloqueando varias avenidas. Afortunadamente los encargados de la logística lograron que esto no fuera un contratiempo para la posesión. Así mismo, en el comienzo del segundo periodo de Franklin Roosevelt, una fuerte lluvia cayó antes de que el presidente tomara juramento.

La posesión presidencial más caliente de la cual se tiene registro en la historia de Estados Unidos fue para el comienzo del primer periodo de Ronald Reagan en 1981, que estuvo cerca de los 12° centígrados. El asunto se vuelve más curioso si se tiene en cuenta que durante su posesión como presidente por segunda vez, cuatro años después, se registró la temperatura más baja en toda la historia de posesiones presidenciales, con -13 grados centígrados.

De hecho, cuando Reagan se posesionó por segunda vez en 1985, la ceremonia de juramento tuvo lugar el mismo día que el Super Bowl de fútbol americano. Por primera y única vez el Presidente tuvo que competir por audiencia contra uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Solo 4 de 45 presidentes en la historia de Estados Unidos decidieron no asistir a las posesiones de sus sucesores: John Adams no atendió a la posesión de Thomas Jefferson. Y su hijo, John Quincy Adams, no fue a la posesión de su sucesor, Andrew Jackson.

El presidente saliente Andrew Johnson tampoco asistió a la ceremonia inaugural de Ulysses Grant. Y casi cien años pasaron hasta que Nixon, luego de su renuncia, decidiera ausentarse del juramento del presidente Gerald Ford.

Abraham Lincoln fue el primer presidente en invitar afrodescendientes a su desfile de posesión en 1865. Así mismo, en 1909 por primera vez una primera dama acompañó a su esposo durante el desfile de posesión. Se trató de la esposa del presidente republicano William Taft.

Para 1913 durante la posesión de Woodrow Wilson en su primer periodo, cerca de diez mil activistas por el voto femenino salieron a marchar y protestar, consiguiendo visibilidad ante el mundo entero.

También la atención del mundo sobre la posesión presidencial fue aprovechada por las multitudes inconformes cuando en 1973 cerca de 100 mil personas, según el Boston Globe, salieron a protestar durante la ceremonia de juramento de Nixon. La intervención norteamericana en la guerra de Vietnam fue la razón por la que miles de jóvenes decidieron salir a protestar a corta distancia de la ceremonia.

La tecnología también ha sido testigo de las posesiones presidenciales, siendo utilizados los avances tecnológicos para acercar al evento a personas en todo el mundo. La primera posesión en ser transmitida por radio a nivel nacional fue la de Calvin Coolidge, en 1925. La primera en ser transmitida por televisión fue el inicio del segundo periodo de Harry Truman en 1949. Así mismo, la posesión de Kennedy fue la primera en verse a color, en 1961. La segunda posesión de Bill Clinton, en 1997, fue la primera en ser transmitida por internet.