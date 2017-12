Lea la carta que envía un director de escuela a los padres antes de la época de exámenes

Foto: RCN Radio

La ansiedad ante los exámenes se ha convertido en un problema no solo desde el punto de vista educativo. Cada vez más profesores demandan que los padres se involucren más. Es por eso que un director de una escuela que no ha sido revelada, envió una esperanzadora carta a las familias para no presionar a sus pequeños.

La carta que está en inglés comienza diciendo:

Queridos padres,

Los exámenes de su hijo van a comenzar pronto. Sé que todos ustedes están muy ansiosos por ver lo bien que lo va a hacer su hijo, pero, por favor, recuerden que entre los estudiantes que harán los exámenes esta semana habrá un artista al que no se le darán bien las matemáticas, un emprendedor al que no le gustará la historia o la literatura, un músico que no esté interesado en química, o un atleta para el que su condición física es más importante que la propia física. Y continúa con mensajes de reflexión para aquellos padres que se estresan en esa época del año. Si su hijo obtiene las mejores notas, ¡enhorabuena! Pero si no lo consigue, por favor no le despoje de su dignidad ni de su confianza en sí mismo. No le arrebate sus sueños. Dígale que está bien, ¡que es solo un examen! Ellos vinieron a este mundo para hacer cosas mucho más importantes en esta vida. Dígale que la nota no importa, que lo quiere y que no lo juzgará. Hágalo, y cuando lo haga observe cómo su hijo conquista el mundo. Un examen, por muy mal que salga, no le arrebatará sus sueños y su talento. Y, por favor, no crea que los médicos y los ingenieros son las únicas personas felices en este mundo.

La carta fue publicado en ‘Reddit’ y sus usuarios la han convertido en todo un fenómeno viral en las redes sociales.