Otro legislador en EE.UU. impulsa un juicio político contra Trump

Un legislador de Estados Unidos se convirtió el miércoles en el tercer congresista de la oposición demócrata que presenta cargos para impulsar un juicio político contra Donald Trump, alegando que la “conducta ilegal” del presidente es motivo para su destitución.

“Hacemos un llamado a la Cámara para comenzar las audiencias de destitución de inmediato”, dijo Steve Cohen, representante de Tennessee, al revelar a periodistas los llamados “artículos de la acusación”, el conjunto de cargos requeridos para iniciar un proceso de juicio político a un funcionario.

Congressman Steve Cohen: “We believe that donald j. trump has violated the Constitution, and we’ve introduced five articles of impeachment.” pic.twitter.com/rj0B7YgU2S

