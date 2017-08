Líder de KKK alaba a Trump por “decir la verdad” de Charlottesville

El histórico dirigente del Ku Klux Klan David Duke alabó este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “decir la verdad” sobre lo sucedido en Charlottesville y condenar a los “terroristas de izquierda” después de que el mandatario señalara a los dos bandos por la violencia racista. Lea También: Los expresidentes Bush llaman a rechazar el “antisemitismo y el odio” en EE.UU.

“Gracias presidente Trump por su honestidad y coraje para decir la verdad sobre Charlottesville y condenar a los terroristas de izquierda del (movimiento) Black Lives Matter y antifascistas”, dijo Duke en su cuenta de Twitter.

Thousands of Black, Mexican and Jewish Groups work for their own interests. If Whites dare to defend their rights it is called “Supremacism”

— David Duke (@DrDavidDuke) 16 de agosto de 2017