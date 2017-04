Lilian Tintori inicia vigilia para exigir que le dejen ver a su esposo Leopoldo López

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. / Foto AFP

Lilian Tontori, esposa del opositor venezolano preso Leopoldo López, aseguró en las últimas horas que ni ella ni sus abogados han podido visitarle en un mes, por lo que inició una vigilia frente a la cárcel para presionar a las autoridades.



“Tenemos un mes sin ver a Leopoldo. Le quitaron la visita familiar y la visita a los abogados, inclusive el derecho a la defensa. A sus hijos no los dejan pasar. Más nunca llamó por teléfono a su familia. Está aislado”, dijo Tintori a la AFP a las afueras de la prisión de Ramo Verde, donde López cumple una sentencia de casi 14 años por incitación a la violencia desde 2014.

Tintori decidió adelantar frente al penal el “plantón”, la protesta de bloqueo de las principales vías convocada por la oposición para el lunes.

Junto a ella estaban la madre de López y algunos dirigentes políticos.

” Vinimos una vez más a intentar verlo. No nos dejaron pasar. No nos explican por qué, simplemente no nos dejan pasar”, añadió Tintori, que denunció “retaliación” por una reunión que sostuvo con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y por un mensaje de López en redes sociales llamando a manifestar.

“Denunciamos el aislamiento, la tortura y el trato cruel que le dan a Leopoldo López”, reiteró.

El acceso a Ramo Verde, una cárcel militar ubicada a las afueras de Caracas, estaba custodiado por una veintena de Guardias Nacionales.

El Defensor del Pueblo, Tarek Saab, informó en Twitter que había mediado con las autoridades del penal la denuncia de Tintori y aseguró que, cumplida una “sanción interna”, las visitas serían restituidas esta semana.

Más adelante, Saab y Tintori cruzaron palabras en la red social.

“¿Como es posible que yo estoy haciendo una denuncia y la respuesta del Defensor @TarekWiliamSaab es un bloqueo?”, escribió la esposa de López.

“No hay patente d corso para vilipendiar/nadie la bloqueo por “denunciar”/A sabiendas q tramitaba su caso se dedico a incitar al odio contra1”, le respondió el funcionario.

Por: AFP