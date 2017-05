Los “All Blacks” ganan el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2017

Foto: AFP

La selección neozelandesa de rugby, la más laureada en la historia de este deporte, recibió este miércoles en España el premio Princesa de Asturias por sus éxitos y por ser “un ejemplo de integración racial y cultural”.

Con un 76% de triunfos desde su debut internacional en 1903, la selección presume de un “altísimo porcentaje de victorias, que la sitúa entre los equipos más exitosos de cualquier deporte”, dijo el presidente del jurado, el ex atleta español Abel Antón, en una breve comparecencia en Oviedo, sede de la Fundación Princesa de Asturias.

“Esta selección además está considerada un ejemplo de integración racial y cultural, que ha contribuido a la unidad de neozelandeses de diferente origen, simbolizado en la haka”, la espectacular danza de guerra maorí que realizan los All Blacks antes de sus encuentros, golpeándose el pecho y los muslos.

“Es un gran honor para los All Blacks”, reaccionó Steve Tew, director ejecutivo de la Federación Neozelandesa de Rugby (NZR), en un comunicado transmitido por la fundación española.

“La selección se siente humildemente honrada por el premio y agradecida a la Fundación y a los aficionados de todo el mundo por su increíble apoyo”, añadió.

El combinado neozelandés, fundado en 1893 y dirigido en la actualidad por el técnico Steve Hansen, ha ganado tres de los ocho mundiales disputados hasta la fecha, en 1987, 2011 y 2015. Es el único que ha obtenido título en dos copas consecutivas.

También ha ganado 14 de las 21 ediciones del torneo Rugby Championship, que ha disputado anualmente contra Australia y Sudáfrica y desde 2012 también contra Argentina.

Además, desde que la Federación Internacional de Rugby creó en 2003 la clasificación mundial, “Nueva Zelanda, que ocupa actualmente el primer puesto, ha encabezado esta lista en más del 80% del tiempo”, destacó la fundación en un comunicado.

Una cantera volcada en la selección

Los éxitos de los All Blacks están cimentados en una filosofía muy especial, y es que en el combinado nacional sólo pueden jugar quienes militen en equipos del país.

Ejemplo de ello es Richie McCaw, que se retiró del rugby tras el mundial de 2015 y ostenta el récord de selecciones con Nueva Zelanda, 148 partidos.

“Jugar por un cheque no es para mí. Siempre he jugado por amor y pasión. No creo que hubiera sido el caso si hubiera fichado por un equipo francés. Clubes del sur de Francia vinieron a buscarme. Insistieron, pero si hubiera aceptado, me habría traicionado a mí mismo”, dijo el flanker McCaw en una entrevista el año pasado al diario L’Equipe.

El equipo está preparando ya la próxima edición del Rugby Championship, que comenzará en agosto, y tiene la vista puesta en el Mundial de Japón-2019.

Para entonces no tendrá en sus filas ni a McCaw ni a Dan Carter, otro veterano que se marchó del combinado nacional (tras 102 selecciones) y juega actualmente como apertura en el Racing 92 de París.

No obstante, el triunfo de los All Blacks en el último Rugby Championship apunta a que el equipo sabe renovarse, gracias a jóvenes potentes como Damien McKenzie o Anton Lienert-Brown, ambos de 22 años.

El de Deportes es el cuarto de los ocho premios que otorga este año la Fundación Princesa de Asturias, y que están considerados los Nobel iberoamericanos.

Concurrían 24 candidaturas procedentes de 11 países, analizadas por un jurado compuesto entre otros por el ex seleccionador español de fútbol Vicente del Bosque y la alpinista Edurne Pasabán.

El premio tiene una dotación de 50.000 euros en metálico e incluye una escultura de Joan Miró, un diploma y una insignia. Será entregado por los reyes de España Felipe y Letizia en una solemne ceremonia, el próximo otoño en Oviedo.

El ganador del pasado año fue el español Francisco Javier Gómez Noya, único pentacampeón del mundo de triatlón.

Por: AFP