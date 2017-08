Los venezolanos elegimos un mandato claro que fue salir de la dictadura: María Corina Machado

Maria Corina Machado / AFP

María Corina Machado, la exdiputado de la oposición, dijo que se distanciaba de la Mesa de Unidad Democrática porque considera que participar en las elecciones regionales, sería desconocer la voluntad de los venezolanos.

En diálogo con Voces RCN expresó que “el 16 de julio participaron 7 millones 600 mil venezolanos quienes elegimos un mandato claro que fue salir de la dictadura, desconocer la Constituyente y avanzar hacia una transición que no puede esperar más, en un país que está muriendo de hambre y con la violencia desatada”.

Machado aseguró que esta es una estrategia electoral de Nicolás Maduro. “No solamente es una maniobra de un régimen que está claramente en una etapa terminal, que ha sido desconocido por la comunidad internacional, y lo que quiere evidentemente es ganar tiempo , como lo hicieron en octubre de 2016 cuando llamando a un falso diálogo por insistencia del ex presidente Samper y del expresidente Zapatero, engañaron no solo a la comunidad venezolana , al mundo entero y se burlaron del papa Francisco, de modo que no es tiempo de caer nuevamente en esas maniobras que le dan tiempo a la dictadura”.

Invitó a seguir la presión ciudadana en las calles para buscar una salida política en su país. “Es el momento de mantener una posición firme, de coraje, de avanzar en la única dirección posible que es la presión total, interna, en la calle, desde las instituciones, desde la comunidad para que Maduro entienda que el tiempo se acabó que tiene que aceptar una negociación real para establecer los términos para y las garantías para su salida inmediata”.