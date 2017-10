De luto por masacre en Las Vegas, EE.UU. investiga móvil del atacante

Masacre en Las Vegas// Tomada de AFP

Estados Unidos llora este martes a las decenas de víctimas de la peor masacre en su historia reciente, mientras las autoridades investigan qué motivó a un contador jubilado de 64 años a disparar contra miles de personas en Las Vegas.

El presidente Donald Trump calificó a Stephen Paddock, autor de la matanza que deja 59 muertos y casi 530 heridos, de “enfermo” y “loco”, mientras que el comisario de la ciudad, Joseph Lombardo, lo catalogó de “lobo solitario” y “psicópata”.

Más allá de diagnósticos, los investigadores quieren entender cómo este estadounidense blanco sin antecedentes criminales terminó con un vasto arsenal con el que abrió fuego el domingo desde una habitación de hotel en el piso 32 contra un concierto de música country al aire libre.

Varias vigilias se realizaron en solidaridad con las víctimas en Las Vegas, mientras la sombría lista con los nombres de las víctimas era divulgada en la prensa: una maestra de preescolar que se casó con su amor de infancia, una enfermera, una porrista, un policía…

“Hemos identificado todas (las víctimas) menos tres”, dijo Lombardo a periodistas.

‘She was a beautiful soul’: More victims named in Las Vegas shooting pic.twitter.com/uDe5k5g9I0 — Fazle Azim (@FazleAzim2) 3 de octubre de 2017

Sin silenciador

La masacre abrió además el debate sobre la necesidad de endurecer el control de la posesión de armas de fuego, algo a lo que Trump y muchos líderes republicanos se han opuesto fervientemente.

“La policía ha hecho un extraordinario trabajo y estaremos hablando de leyes de armas a medida que pase el tiempo”, dijo Trump a periodistas antes de partir a Puerto Rico para reunirse con los damnificados del huracán María.

Se espera que el mandatario visite Las Vegas el miércoles.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, informó que un proyecto de ley que facilitaría la compra de silenciadores para armas de fuego fue retirado de la agenda de debates.

Trump señaló antes en un tuit que muchos sobrevivieron por el ruido de los disparos: “Imagínense las muertes si el tirador hubiese utilizado un silenciador”.

Las autoridades seguían tomando con cautela la reivindicación que hizo el lunes el grupo yihadista Estado Islámico (EI) sobre el ataque de Paddock, al que definió como “un soldado del califato”.

El FBI descartó cualquier conexión con el grupo, mientras expertos coincidieron en que se trata de una estrategia de la organización para reclutar gente en momentos de mucha presión militar en Irak y Siria.

“Lunático” de vecino

La policía dijo que Paddock rompió la ventana de su habitación en el hotel casino Mandalay Bay, probablemente con un martillo, poco después de las 22H00 del domingo para disparar luego durante nueve minutos con armas automáticas contra las miles de personas que escuchaban al cantante de Jason Aldean.

En varias grabaciones aficionadas se pueden escuchar las ráfagas de disparos mientras la gente gritaba y se resguardaba sin saber de donde venían las balas.

“Vimos gente en el piso, no sabíamos si se habían caído o estaban heridos”, contó no de los sobrevivientes, Ralph Rodríguez. “La gente no solo agarraba a sus seres queridos, sino a cualquier extraño”.

Lombardo indicó que Paddock disparó contra la puerta de su habitación, hiriendo a un guardia de seguridad en la pierna.

En la habitación encontraron 23 armas de fuego, incluidas varias automáticas, y cámaras de video que son analizadas por el FBI. Unos 67 videos de seguridad también están siendo analizados.

En su casa en la ciudad de Mesquite, a unos 130 kilómetros de Las Vegas, la policía halló otras 19 armas de fuego, varios kilos de explosivos y miles de municiones. En su vehículo se halló nitrato de amonio, un fertilizante que combinado con derivados del petróleo se usa como un fuerte explosivo.

“No me di cuenta hasta que empecé a ver los noticieros de que este lunático vivía aquí mismo”, dijo un vecino, Rod Sweningson, cuya casa está a pocos metros de la de Paddock.

“Obviamente premeditado”

Lombardo dijo que están “rastreando y siguiendo cada pista” del historial de Paddock para tratar de entender lo ocurrido.

“Fue obviamente premeditado. El hecho de que tuviera todo eso en su habitación muestra planificación. Y estoy seguro de que evaluó cada paso de sus acciones, lo que es preocupante”, indicó Lombardo.

Su hermano, Eric Paddock, dijo el lunes que “era un tipo normal”, que le gustaba apostar, y más “no era ávido de (usar) una pistola”.

El padre de ambos estuvo en la lista de los más buscados por robo a bancos en los años 1960. Pero Stephen no tenía antecedentes penales ni historial de enfermedades mentales, dijo.

En tanto, este martes se conoció que la “compañera regular” de Paddock, Marilou Danley, es una abuela australiana. Danley fue interrogada por la policía aunque rápidamente se descartó su participación en la matanza.

Por: AFP