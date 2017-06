Macron: Estados Unidos ha dado la espalda al mundo

Presidente de Francia, Emmanuel Macron / Foto AFP

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que, “Estados Unidos ha dado hoy la espalda al mundo”, en una declaración solemne en reacción al anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que retirará a EE.UU. del Acuerdo de París sobre el clima.

Macron llamó a “todos los científicos, emprendedores y ciudadanos concernidos” en Estados Unidos a venir a trabajar a Francia contra el cambio climático y aseguró que “no renegociará un acuerdo menos ambicioso, en ningún caso”.

“Hoy Estados Unidos ha dado espalda al mundo, pero Francia no le dará la espalda a Estados Unidos. Habríamos preferido librar esta batalla con EEUU, son nuestros aliados en muchos campos (…) La puerta no está cerrada, nunca lo estará”, dijo Macron.

En un mensaje televisado primero en francés y a continuación en inglés, Macron explicó que habló por teléfono con Trump tras su anuncio para hacerle partícipe de que el cambio climático “es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

El presidente francés señaló que “respeta” la decisión, pero que al mismo tiempo la “lamenta”.

“Quiero decir a Estados Unidos que Francia cree en vosotros y el mundo también. Sois una gran nación, pero no os equivoquéis: en el clima no hay ‘plan b’ porque no hay un ‘planeta b”, añadió.

Macron instó a los países signatarios del Acuerdo de París (un total de 195 lo suscribieron en diciembre de 2015) a no abandonarlo, a cumplir con sus responsabilidades y a no ceder.

Además, anunció que tras hablar con la canciller alemana, Angela Merkel, estos dos países tomarán “iniciativas fuertes” en común, y que abordará el tema con el primer ministro indio, Narendra Modi, en su visita el próximo sábado.

Las reacciones en Francia también llegaron del Ayuntamiento de la localidad que acogió el histórico acuerdo, cuya alcaldesa, Anne Hidalgo, consideró que Trumo ha cometido “un error fatal de consecuencias dramáticas”.

Como presidenta del grupo de ciudades C40, que agrupa a 91 de las urbes más pobladas del mundo, Hidalgo llamó “solemnemente al Gobierno de Estados Unidos a revertir esta decisión dramática.

Por: EFE