Maduro acusa a Colombia de dejar “podrir” perniles comprados por Venezuela

Foto: AFP



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que autoridades colombianas retuvieron “por más de una semana” toneladas de perniles compradas por su gobierno lo que generó su descomposición. “Quédense con sus perniles podridos”, expresó Maduro dirigiéndose a Colombia.

La semana pasada el gobernante venezolano acuso a Portugal de “sabotear” el envío de perniles a Venezuela mientras que sus funcionarios acusaron a Colombia de retener un cargamento del producto en la frontera por Paraguachón.

La denuncia fue remarcada este jueves por Maduro en su primer acto público de 2018.



“Lo que pasó en la frontera con Colombia no tiene nombre (…) nos tiene una guerra el imperialismo con sus lacayos en el mundo y me prohibieron que los pasara la frontera y los mantuvieron una semana en la frontera del lado colombiano y cuál fue el resultado, que se pudrieron los perniles (…) no han podido ni van a poder, quédense con sus perniles podridos por allá que Venezuela sigue su camino de libertad” relató.

Maduro restó importancia a las consecuencia y envió un mensaje a Portugal y a Colombia.

“Nos sabotearon en Portugal, está bien, celebren su victoria malvados y perversos. Nos saboteó la oligarquía colombiana aquí en la frontera, celebren su victoria, se les pudrió, sigan podridos ustedes oligarcas”, puntualizó.