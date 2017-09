Maduro advierte “revisión integral” en relaciones de Venezuela con España

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro/ Foto AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que si su homólogo español, Mariano Rajoy, a quien llamó “Marianito”, insiste en inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, su actitud “tendrá consecuencias muy negativas para la relación entre ambos países”.

“Muy pronto voy a anunciar acciones de carácter diplomático, de revisión integral de nuestras relaciones con España, si ‘Marianito’ Rajoy no rectifica su intervencionismo recurrente negativo y permanente con la República bolivariana. Tendrá consecuencias muy negativas para la relación entre ambos países”, apuntó.

En cadena obligatoria de radio y televisión, el mandatario venezolano criticó la posición adoptada por el gobierno español ante el referendo por la independencia de Cataluña, aunque dijo que no quería pronunciarse.

“No opino sobre la situación de Cataluña. No me meto en la situación de España pero el mundo entero y España debe saber que el pueblo de Cataluña tiene derecho a ejercer sus derechos políticos en libertad y democracia. ‘Marianito’ Rajoy deja el miedo, deja la represión, deja quieto al pueblo de Cataluña”, exclamó.