Maduro anuncia “sorpresita” para ciudades fronterizas con Colombia

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / Foto AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, adelantó una “nueva sorpresita” al referirse a Cúcuta y Maicao, dos ciudades colombianas fronterizas y en las que el contrabando de productos venezolanos se ha instalado desde hace años.

Maduro no solo ha adelantado estas medidas para el paso limítrofe sino que llegó a decir que estaba pensando cerrar toda la comercialización con varias islas del Caribe, a donde también son llevados los productos venezolanos.

“Yo inclusive he pensado en cerrar toda vía de comunicación, comercialización de todo tipo aérea y marítima con Aruba Curazao y Bonaire, en cualquier momento, lo he pensado seriamente, por las mafias que se llevan todo, el aceite, los cauchos, el champú, la comida, todo y para Cúcuta, Maicao, les tenemos una nueva sorpresita no puedo decir más”, expresó.

Asegura que el sector privado de Venezuela ha sido cómplice de lo que denomina como “guerra económica”.