Maduro denuncia que opositores pagaron para generar violencia en Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reveló este domingo un video de la supuesta delación de un activista opositor preso, que acusa a diputados de su partido de pagar para generar violencia en las protestas contra el gobierno.

En la grabación aparece Alejandro Sánchez, quien fue arrestado el viernes junto con su hermano gemelo, José, en medio de manifestaciones que desde hace dos semanas exigen respeto a la autonomía del Parlamento -de mayoría opositora- y elecciones.

Alejandro Sánchez asegura que los diputados del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, José Guerra y Marialbert Barrios, junto con el responsable de la organización en Caracas, Carmelo Zambrano, entregaron cajas con dinero a unos jóvenes con la instrucción de “prender Caracas” durante las protestas.

Maduro aseveró que durante las manifestaciones -que dejan cinco muertos y 117 detenidos- se han registrado actos vandálicos contra instituciones públicas, mientras 40 comercios fueron saqueados en el estado Miranda, vecino a Caracas.

“No me va a temblar el pulso para llevar a la cárcel a quien tenga que llevar, llámese como se llame, esté en el cargo que esté (…). No crean que tienen ustedes una inmunidad intocable, no, nadie. Inmunidad no significa impunidad”, advirtió el mandatario en una reunión ministerial transmitida por televisión.

Horas antes, diputados de Primero Justicia afirmaron que habían denunciado ante Naciones Unidas “torturas” contra los dos detenidos.

“A Alejandro lo colgaron de un brazo por 48 horas, le rociaron gasolina en la chaqueta”, relató Guanipa a periodistas.

Añadió que a los jóvenes incluso los amenazaron con asesinarlos si no denunciaban a legisladores de Primero Justicia de “cometer hechos falsos”.

“Denunciamos los tratos crueles e inhumanos ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicó a su vez el diputado Juan Miguel Matheus.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió este domingo la liberación de los hermanos Sánchez.

Maduro ordenó al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y al director del servicio de Inteligencia, Gustavo González, “demandar” a los líderes opositores que han denunciado las supuestas torturas, las cuales negó tajantemente.

No obstante, el gobernante socialista reiteró su oferta de retomar un diálogo -suspendido en diciembre- para resolver la crisis política.

A su vez, Matheus anunció que este lunes presentará una denuncia ante la Fiscalía contra los funcionarios implicados en los presuntos abusos.

La oposición anuncia para el miércoles lo que según dice será “la mamá de todas las marchas” contra el gobierno. El chavismo tiene previsto salir ese día masivamente a las calles de Caracas y otras ciudades.

