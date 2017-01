Maduro dice que construirá con Santos una frontera sana y armónica

Foto: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijoque construirá junto a su par colombiano, Juan Manuel Santos, una frontera común “sana” y “armónica”, pese a que en la actualidad el paso de vehículos entre la porosa barra limítrofe de ambas naciones está prohibido.

“Yo quiero una frontera sana, armónica, nueva, y la voy a construir con la colaboración de mi amigo Juan Manuel Santos, la vamos a construir juntos (…) tengo el mejor concepto del presidente Santos en esta materia”, dijo Maduro durante su programa semanal de televisión.

Sin embargo, Maduro dijo que “a veces sale la Cancillería colombiana a tratar de darle consejos a Venezuela no, no, no. Paren eso, paren eso compadre, a Venezuela no le da consejos nadie en este mundo, Venezuela es soberana, independiente, patria de Bolívar”, sostuvo.

Maduro dijo que su Gobierno no interfiere en asuntos internos de Colombia pero sí colabora con procesos de pacificación como el que atravesó la gestión de Santos con las Farc.

“Operación, colaboración, diplomacia, entendimiento, no intervencionismo, para que las cosas florezcan”, agregó Maduro tras asegurar que desde Venezuela se quiere erradicar el contrabando de gasolina que, afirmó, “después se legaliza pagando unos impuestos en territorio colombiano. Esto es ilegal. Queremos que sea legal la venta de gasolina venezolana“.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró el viernes que Colombia no abrirá el paso vehicular de la frontera con Venezuela a raíz de la decisión del presidente Maduro de comenzar a vender gasolina en moneda internacional en dos puntos limítrofes.

Tras ello, el gobernador del estado venezolano de Táchira, el chavista José Vielma Mora, aseguró que el país piensa instaurar 28 gasolineras para vender a moneda internacional en cuatro estados que comparten frontera con Colombia o Brasil.

Parlamento de Venezuela debatirá mañana “abandono del cargo” de Maduro

El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, debatirá este lunes si declara al presidente Nicolás Maduro en “abandono del cargo” por incumplir sus funciones constitucionales en medio de una severa crisis política y económica.

“(Punto) único: Debate sobre el ejercicio constitucional del cargo de Presidente de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y la necesidad de abrir una solución electoral a la crisis”, señaló el orden del día de la sesión legislativa.

Si bien el breve texto no ofrece mayores detalles, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, anunció el jueves pasado que Maduro sería declarado en “abandono del cargo”.

La oposición alega que la paralización del proceso hacia un referendo revocatorio contra el mandato del gobernante socialista, suspendido en octubre del año pasado por el poder electoral, rompió el hilo constitucional.

“Al abandonar la Constitución, (Maduro) ha abandonado el cargo para lo que significa los deberes de gobernar”, advirtió Borges al asumir la presidencia del Congreso.

El debate se producirá un día antes del límite establecido por la ley para que una eventual falta del presidente obligue a convocar elecciones adelantadas.

Si el mandato de Maduro fuese revocado después del martes 10 de enero, sería sustituido por su vicepresidente, Tareck El Aissami, nombrado por él mismo esta semana.

El Parlamento aprobó en diciembre pasado la “responsabilidad política” de Maduro en la crisis, pero esa figura no existe en la Constitución, que sí contempla la del “abandono del cargo”.

No obstante, la justicia -acusada por la oposición de servir al chavismo al igual que el poder electoral- considera nulas todas las decisiones del Legislativo, al haberlo declarado en desacato por juramentar a tres diputados cuya elección fue suspendida por supuesto fraude.

Con información de EFE y AFP