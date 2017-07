Maduro fustigó amenazas “del imperialismo” contra la Constituyente

Foto de AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fustigó este martes “amenazas del imperialismo” contra la Asamblea Constituyente que será elegida el 30 de julio, pese al rechazo de la oposición y sectores del chavismo crítico.

“El imperialismo (…) ahora anda amenazándonos, que si se da la Asamblea Nacional Constituyente, ellos van a bloquear Venezuela. A Venezuela no la bloquea nadie, es un país libre y soberano y no se deja intimidar por ningún imperio, la Constituyente va”, aseveró.

En transmisión televisiva desde el palacio presidencial de Miraflores, Maduro aseguró que la Constituyente es “legítima y constitucional”, y ningún gobierno puede pedir detenerla bajo amenazas de “bloqueo”.

“Venezuela vencerá con su Constituyente y el imperialismo se tragará sus palabras”, agregó el mandatario.

Maduro se refería a unos mensajes que el senador estadounidense, Marco Rubio, colocó este martes en su cuenta de Twitter, donde asegura que el gobierno venezolano será sancionado si la Asamblea Constituyente se realiza.

El republicano pidió al gobierno de Maduro la liberación y amnistía general para los “presos políticos” y la celebración de elecciones.

“La reconciliación en Venezuela es posible si Maduro sigue este camino. Pero habrá severas sanciones de Estados Unidos si la ‘Asamblea Constituyente’ se realiza”, expresó el senador.

We will support REAL efforts to achieve reconciliation & restore democratic order in #Venezuela.But time is running out. 4/4 — Marco Rubio (@marcorubio) 11 de julio de 2017

Reconciliation possible in #Venezuela if Maduro follows this path.But expect severe U.S. sanctions if “constituent assembly” happens 3/4 — Marco Rubio (@marcorubio) 11 de julio de 2017

1.Release & grant amnesty to all political prisoners.2. Cancel “constituent assembly”. 3. Schedule & hold intl supervised elections. 2/4 — Marco Rubio (@marcorubio) 11 de julio de 2017

The goal of the opposition in #Venezuela is not vengeance.The protests will end if Maduro govt. returns to constitutional order 1/4 — Marco Rubio (@marcorubio) 11 de julio de 2017

Venezuela atraviesa una ola de protestas de opositores que exigen la salida de Maduro en elecciones generales.

Las manifestaciones, que ya dejan 94 muertos, también rechazan la Constituyente por considerarla un mecanismo “fraudulento” para perpetuar al mandatario en el poder.

La oposición realizará el próximo domingo un plebiscito -sin respaldo del poder electoral- para que los venezolanos expresen su rechazo a la Constituyente.

Según la encuestadora Datanálisis, siete de cada diez venezolanos está en desacuerdo con la iniciativa.

