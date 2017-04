Maduro ordena investigar a Movistar por “convocatoria golpista” opositora

Foto de AFP

El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció este jueves a la empresa española de telefonía celular Movistar de colaborar en una “convocatoria golpista” de la oposición y ordenó una investigación. Lea también: General Motors cesa su producción en Venezuela tras confiscación de su planta de montaje.

“La empresa Movistar de Venezuela, así lo denuncio y he pedido una investigación, se sumó a la convocatoria golpista contra el país. Y no es su función. La empresa Movistar debe saberlo. He pedido una investigación para esclarecer los hechos”, dijo en un acto oficial.

Chavistas y opositores marcharon este miércoles en Caracas y otras ciudades, pero el mandatario aseguró que su movilización fue blanco de una “ciber-guerra”.

“Usted se metía en Google a consultar cualquier cosa, por ejemplo, usted ponía ‘19 de abril’, tocaba y le aparecía en cualquier página que usted estuviese consultando sobre el 19 de abril o sobre cualquier tema de Venezuela y le salía: marcha, marcha”, sostuvo.

La manifestación de la oposición -que exige elecciones generales y respeto al Parlamento que controla- fue dispersada por las fuerzas del orden con gases y balas de goma.

El presidente afirmó además que la campaña de Movistar, que pertenece a la multinacional española Telefónica, costó “más de 100 millones de dólares”. “Nunca antes se había hecho eso en Venezuela ni para una campaña electoral”, siguió.

En Venezuela, un país muy dependiente de las redes sociales, hay unas 30 millones de líneas móviles.

Por: AFP