Maduro reta a Trump y dice que, “Constituyente va ahora más que nunca”

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / Foto AFP

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que “ahora más que nunca” se esforzará por sacar adelante su proyecto de Asamblea Constituyente, en respuesta a la amenaza de sanciones económicas de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Si Donald Trump se ha atrevido a decir Constituyente no, nosotros (…) le decimos Constituyente sí, sí, sí va, Constituyente ahora más que nunca”, dijo Maduro al instalar una reunión del Consejo de Defensa a raíz de las advertencias de Washington.

Trump anunció el lunes que “tomará fuertes y rápidas acciones económicas” contra el gobierno venezolano si Maduro persiste en instalar la Constituyente, cuyos miembros serán elegidos el próximo 30 de julio.

“Vamos a movilizar una gran fuerza antiimperialista y rumbo al 30 de julio vamos a derrotar todos los planes intervencionistas del imperio, de sus cipayos de América Latina y del mundo”, señaló Maduro en el palacio presidencial de Miraflores.

Maduro arremetió contra los presidentes y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que le han pedido deponer la Constituyente, tras un plebiscito simbólico de la oposición en el que -según sus organizadores- 7,6 millones de venezolanos votaron contra la iniciativa.

El mandatario venezolano fue particularmente ácido con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, a quien llamó “enfermo del Twitter” y acusó de “meterle una puñalada” a su “padre político, el expresidente Álvaro Uribe.

Santos “no gobierna Colombia y se cree presidente de Venezuela. Manos fuera de Venezuela, ‘go home’ (vete a casa) Juan Manuel Santos”, expresó Maduro.

“A Venezuela no le da órdenes nadie, no la gobierna ningún gobierno extranjero ni hoy ni nunca, aquí no manda Trump, ni Santos, ni (el jefe del gobierno español), Mariano Rajoy, ni (el presidente brasileño Michel Temer”, añadió.

Maduro declaró en sesión permanente al Consejo de Defensa, integrado por los jefes de los poderes del Estado, presentes a excepción del jefe del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges.

Dicha instancia acordará “acciones diplomáticas, políticas, institucionales y sociales” para “atajar, neutralizar y derrotar una vez más estas amenazas, este injerencismo, e intervencionismo grosero”, anotó Maduro.

Por: AFP