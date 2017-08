Manifestantes derrumban estatua de Confederación en Carolina del Norte, EE.UU.

Un grupo de manifestantes derrumbó este lunes una estatua en honor a los soldados confederados en Durham (Carolina del Norte, EE.UU.) durante una protesta contraria a los símbolos de la Confederación.

Los manifestantes ataron una soga al cuello de la estatua y la derrumbaron. Una vez en el suelo, la patearon.

La protesta estaba convocada inicialmente para reclamar el retiro de esa misma estatua y de todos los símbolos confederados que quedan en Carolina del Norte “para que no maten a más gente inocente”.

#BREAKING Protesters in #Durham topple confederate monument downtown pic.twitter.com/a3BNIavyxC

Los organizadores se referían así a los sucesos de este sábado en Charlottesville (Virginia), en los que un joven supremacista blanco, James Fields, mató a una mujer al embestir con su vehículo una manifestación antirracista.

Esa manifestación de Charlottesville rechazaba la presencia en la ciudad de grupos de ultraderecha que protestaban por la decisión del alcalde local de retirar otra estatua de un general confederado.

La estatua de Durham, ciudad de unos 260.000 habitantes, estaba situada desde 1924 en los jardines de los antiguos juzgados.

El debate sobre las estatuas y símbolos confederados estalló en Estados Unidos después de que Dylann Roof, un joven supremacista fascinado por la Confederación, asesinara en junio de 2015 a nueve feligreses de una iglesia negra en Carolina del Sur.

Protesters are taking pictures around the fallen statue. #Durham pic.twitter.com/11GLhueqU1

— Derrick Lewis (@DerrickQLewis) 15 de agosto de 2017