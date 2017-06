Marcha opositora venezolana llega a canal estatal y es recibida por ministro

Oposición venezolana / Foto AFP

La marcha convocada por estudiantes universitarios opositores se desarrolló este viernes sin contratiempos y arribó a su destino en la sede del canal estatal VTV donde un grupo de manifestantes fue recibido por el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas.

El grupo de estudiantes, liderado por la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Rafaela Requesens, ingresó a las instalaciones de Venezolana de Televisión (VTV) reclamando que el medio debería informar “lo que está sucediendo en el país” y que “no lo están haciendo”.

La dirigente estudiantil señaló que VTV “es el canal del gobierno” y solo responde por sus intereses y dijo que esto se vio evidenciado cuando el canal informó sobre la muerte del joven Juan Pernalete en medio de una manifestación y acusó a la oposición de haber sido la responsable de su fallecimiento.

Se quejó de que la televisión no se haya disculpado o haya rectificado estas versiones después de que la fiscal general asegurara que Pernalete había muerto por el impacto de un cartucho de gases lacrimógenos disparado por la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada).

Villegas le dijo a los estudiantes que quería entregarles una “investigación periodística” que se realizó en el Ministerio de Comunicación e Información sobre las muertes que han ocurrido durante la ola de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno que ya tiene más de dos meses y que según la Fiscalía ya ha causado 62 fallecimientos.

“No somos investigadores, no somos abogados, no somos criminalistas y desde el periodismo hemos hecho una investigación que nos ha permitido aproximarnos a la circunstancia de tiempo, modo y lugar en que han fallecido una cantidad de venezolanos”, señaló Villegas y agregó que según sus cuentas, hay 76 fallecidos.

Indicó que la Fiscalía “tiene el monopolio de la acción penal” pero no “el monopolio de la verdad” y que “las investigaciones que desarrolla la Fiscalía son controvertibles”.

Ante esto, Requesens respondió: “Dijo que son periodistas y tienen análisis, tengan ética y moral porque el periodista está para decir la verdad, el periodista está para cubrir la información que está pasando en Venezuela sin importar de que lado está”.

Villegas también dijo que desde el Gobierno se ha hecho una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Carta Magna y que el sector estudiantil está invitado a participar en ese proceso.

El dirigente estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello le dijo a Villegas sobre este punto: “Si aquí no hay un referendo consultivo en el que todos los venezolanos puedan votar” para decir si están de acuerdo con esta propuesta y si no se informa sobre los problemas que pasan los venezolanos, entonces no participarán.

