Marco Rubio agita el fantasma de un golpe de estado en Venezuela

El senador estadounidense Marco Rubio dijo este viernes que “el mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas” si emprenden un golpe de Estado en Venezuela, en momentos en que crece la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

“El mundo apoyaría las Fuerzas Armadas en Venezuela si deciden proteger al pueblo y restablecer la democracia removiendo al dictador“, escribió Rubio, senador por el estado sureño de Florida, en Twitter.

“Los soldados comen de la basura y sus familias pasan hambre en Venezuela, mientras Maduro y sus amigos viven como reyes y bloquean la ayuda humanitaria”, prosiguió Rubio, un republicano de origen cubano que ha jugado un papel clave en las políticas de Washington hacia Venezuela y Cuba.

The world would support the Armed Forces in #Venezuela if they decide to protect the people & restore democracy by removing a dictator

— Marco Rubio (@marcorubio) 9 de febrero de 2018