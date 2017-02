Marine Le Pen rehusa ponerse el velo para reunirse con el Mufti en Beirut

Marine Le Pen. / Foto: AFP

Marine Le Pen, candidata de extrema derecha a la elección presidencial de Francia, rehusó el martes ponerse un velo para reunirse con el mufti de la República del Líbano en Beirut.

A la llegada el martes por la mañana de la presidenta del Frente Nacional (FN) para entrevistarse con el jeque Abdelatif Derian en sus oficinas de Aicha Bakkar, se le tendió un velo.

“La más alta autoridad sunita del mundo no había tenido esta exigencia, por consiguiente no tengo razón alguna para… Pero no importa, transmítale al gran mufti mi consideración pero no llevaré un velo” dijo LePen, que abandonó el lugar de inmediato.

La presidenta del FN aludía a su visita en mayo de 2015 a Egipto, donde se entrevistó con Ahmed al-Tayeb, el gran imán de Al Azhar en El Cairo, la principal institución teológica en el mundo del islam sunita.

“Ayer indiqué que no me pondría un velo. No anularon la cita. Creí por tanto que aceptarían que no me pusiera un velo (…) Han intentado imponerme esto, ponerme ante un hecho consumado, pero a mí no se me pone ante un hecho consumado” dijo Le Pen a los periodistas.

Dar al-Fatwa, la mayor autoridad sunita en Líbano presidida por el mufti, declaró el martes en un comunicado que “su oficina había informado a la candidata presidencial de la necesidad de cubrirse la cabeza durante su reunión con su eminencia (el mufti), según el protocolo de Dar al-Fatwa”.

La institución se declaró “sorprendida por este rechazo a conformarse a una norma bien conocida” y lamenta este “comportamiento inadecuado”.

Marine Le Pen visita Líbano desde el domingo hasta el martes por la tarde, Se entrevistará con el patriarca maronita Bechara Rai y luego con Samir Geagea, jefe del partido de las Fuerzas libanesas.

Por: AFP