Más de 1,1 millones de hogares sin agua en Chile por fuertes lluvias

Emergencia en Chile por falta de agua tras fuertes lluvias / Foto AFP

Más de 1,1 millones de hogares de Santiago están afectados por un corte de agua producto de fuertes lluvias en cinco regiones del norte y centro de Chile que dejaron cuatro muertos, unos siete desaparecidos y miles de aislados, informaron las autoridades.

Producto de las fuertes lluvias que comenzaron el sábado, 1,4 millones de hogares se vieron afectados por el corte en 30 comunas de Santiago, pero tras 10 horas de comenzada la emergencia, la interrupción del servicio se redujo a 1,1 millones de viviendas, según un último informe de Aguas Andinas, empresa que abastece a la capital chilena.

La cantidad de casas afectadas las reducimos a “1.150.000 viviendas que sigue siendo un número mayor”, dijo Eugenio Rodríguez, gerente de Aguas Andinas.

El corte afecta a unos 4,5 millones de personas, de la población total de la capital chilena que ronda los 6,5 millones de habitantes.

Las plantas surtidoras de agua funcionaban al 50% luego de la interrupción del suministro, cantidad aún insuficiente para restablecer el servicio.

“Por ahora se mantiene el corte de agua”, indicó Claudio Orrego, gobernador de Santiago.

La Gobernación dispuso 200 puntos de abastecimiento en toda la ciudad, a donde llegaron miles de personas quienes formaron enormes filas con bidones, baldes y botellas de plástico para recibir agua de camiones y contenedores de agua.

“Yo me acosté a la medianoche y no se sabía nada. Me levanté y ya no tenía agua, por eso tuve que salir a buscar para abastecer mi casa“, dijo uno de los afectados al canal estatal de noticias 24 horas.

Los supermercados se llenaron de personas que arrancaron las botellas y botellones de agua desde los anaqueles para asegurarse su provisión ya que la restitución del servicio es un misterio.

El corte del suministro se produjo por los deslizamientos de tierra y escombros que cayeron sobre el río Maipo, ubicada en la una zona conocida como Cajón del Maipo a 47 km de Santiago, que abastece a la gran mayoría la capital chilena, lo que causó gran turbiedad en sus aguas.

Las fuertes lluvias afectan zonas rurales del norte y el centro de Chile, donde se registraron desbordes de ríos y aluviones en al menos cinco regiones.

En el cajón del Maipo, dos personas murieron, mientras que otras dos fallecieron en la región de O’Higgins y en Valparaíso. Unas siete personas continuaban desaparecidas, según informes oficiales.

Las autoridades indicaron que los locales comerciales y restaurantes que no cuenten con agua potable deben mantenerse cerrados, mientras que los colegios de Santiago deberán cancelar el inicio de clases previsto para el lunes.

La fuerza de la naturaleza

La crecida del río Maipo, destruyó puentes y el camino que une esa zona con Santiago, “donde la fuerza de la naturaleza se llevó puentes y dejó aisladas a unas 1.200 personas”, dijo Vanessa Marimon, gobernadora de la Provincia de Cordillera.

Tras varias horas, las autoridades lograron evacuar a un 95% de las personas que estaban varados gracias al restablecimiento parcial de la ruta y puentes aéreos con helicópteros, informó el gobernador Orrego.

Las lluvias cayeron durante 12 horas con mayor fuerza en zonas rurales de las regiones de Antofagasta (norte) y en Valparaíso, Santiago y O’Higgins, en la zona central del país.

En Valparaíso y O’Higgins también se produjeron cortes de agua que afectaron a unas 20.000 personas, según la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).

Las lluvias causaron crecidas de ríos en la región de Antofagasta, en el norte chileno, y en la turística localidad de San Pedro de Atacama se registraron aluviones y decenas de personas fueron afectadas.

En abril de 2016, fuertes lluvias golpearon a Santiago y dejaron tres muertos, masivos cortes de agua y el cese de operaciones de una importante mina de cobre.