Más de 29 mil nuevos afectados por “ciberataques” en China y Japón

Arrancó la segunda oleada del ciberataque mundial afectando a más de 30 mil equipos en China y unas 600 empresas en Japón.

El ciberataque sin precedentes que ha alcanzado a más de 150 países desde el viernes alimenta el temor al recrudecimiento del virus y un “cibercaos”.

“El último recuento asciende a más de 200.000 víctimas, esencialmente empresas, en al menos 150 países. Llevamos a cabo operaciones contra unos 200 ciberataques al año pero nunca habíamos visto nada así”, declaró el director de la oficina europea de policía Europol, Rob Wainwright, a la cadena británica ITV.

El ataque se produjo de “forma indiscriminada” y “se propagó muy rápidamente” añadió el director de Europol, que teme que el número de víctimas siga creciendo “cuando la gente vuelva al trabajo y encienda el ordenador”.

“A partir del momento en que la escala es tan grande, debemos preguntarnos si el objetivo es el cibercaos”, manifestó Laurent Heslault, director de estrategias de seguridad en la empresa de seguridad informática Symantec.

De Rusia a España y de México a Vietnam, centenares de miles de ordenadores, sobre todo en Europa, están infectados desde el viernes por un virus “ransomware” (de ‘ransom’, rescate en inglés, y ‘ware’ por ‘software’, programa informático en inglés) que explota una falla en los sistemas operativos Windows divulgada en los documentos pirateados de la agencia de seguridad nacional estadounidense NSA.

El virus bloquea los documentos de los usuarios y los hackers exigen a sus víctimas pagar una suma de dinero en la moneda electrónica bitcoin (difícil de rastrear) para permitirles acceder nuevamente a los archivos.

How to prevent a #ransomware attack? See #WannaCry additional prevention advice on https://t.co/3HIV2MNttQ #NeverPay #Nomoreransom pic.twitter.com/ScTi5tG1gk

— Europol (@Europol) 15 de mayo de 2017