Melania Trump genera polémica en Twitter por un “me gusta”

El escritor y productor Andy Ostroy publicó en su cuenta de Twitter un GIF en el que Melania Trump pierde la sonrisa en la ceremonia de la investidura de su esposo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ostroy bromeó con la idea de que el único muro que el republicano ha construido es uno entre Melania y él.

Seems the only #Wall @realDonaldTrump‘s built is the one between him and @FLOTUS #Melania #trump pic.twitter.com/XiNd2jiLUF

— Andy Ostroy (@AndyOstroy) 3 de mayo de 2017