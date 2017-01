México devolverá 2.4 millones de dólares para enfrentar efectos del alza en el precio de la gasolina

Mexico's President Enrique Pena Nieto takes part in the start of the ABAC and APEC Leaders' Dialogue at the Asia-Pacific Economic Cooperation Summit in Lima on November 19, 2016. Pacific Rim leaders are meeting in Peru on November 19-20 to push for continued free trade against the backdrop of rising protectionism globally. / AFP PHOTO / Rodrigo BUENDIA



El Gobierno mexicano anunció hoy un paquete de medidas sociales para enfrentar los efectos de la subida del precio de los combustibles, entre ellas la devolución de 2.494 millones de dólares del fondo de jubilación que no habían sido retirados y el aumento de plazas en las guarderías. Asimismo, abarca la promoción en la investigación clínica, para que disminuyan los precios de los medicamentos, y la inversión en instalaciones deportivas y recreativas. Estas medidas, enmarcadas dentro de las acciones gubernamentales anunciadas después de que el precio de las gasolinas aumentaran el 1 de enero entre el 14 y el 20 %, aprovecharán el balance positivo con el que cerró el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2016, el primero desde 2008 que escapa a los números rojos. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que se pondrá en marcha un programa para devolver fondos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) a aquellos ciudadanos mayores de 65 años a quienes les corresponden diferentes cantidades por sus años de trabajo, pero que todavía no las han solicitado. “Son saldos que no recogieron, que suman montos importantes de dinero, de un patrimonio que es de los trabajadores”, explicó Meade, quien añadió que van a asegurarse de que su derecho “se ejerza”. Esta medida beneficiará a 3,2 millones de ciudadanos, que no cuentan con pensión y suman un monto total de 54.194 millones de pesos (2.494 millones de dólares). Por otra parte, el director general del IMSS, Mikel Arriola, detalló que el ahorro del organismo se dedicará a reforzar el abasto de los medicamentos, a mejorar la infraestructura y a potenciar las principales prestaciones sociales. En este sentido, el IMSS aumentará en el periodo 2017-2018 en un 26 % los recursos destinados a las guarderías, con lo que abrirán 25.000 plazas en 135 localidades del país. Este año, además, se impartirá en las guarderías el primer año de preescolar para niños de 3 a 4 años. “El ahorro en gasto corriente, que en 2016 alcanzó los 7.025 millones de pesos (322,2 millones de dólares), será reinvertido en equipo médico e infraestructura”, avanzó Arriola. Además, 550 millones de pesos (25,2 millones de dólares) se destinarán a la mejora y ampliación de instalaciones deportivas y recreativas, y se mantendrán los precios para los servicios funerarios. Durante el evento se firmó un acuerdo con la Secretaría de Salud y la industria para promover la investigación clínica farmacéutica, con lo que se podrían atraer nuevas inversiones de hasta 800 millones de dólares durante este año, destacó el director del IMSS. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, aprovechó su intervención para reiterar que el alza de los precios de la gasolina fue una medida “dolorosa pero responsable”, porque el país produce menos petróleo que antes y “la gallina de los huevos de oro se nos fue secando”. “Cuando el precio del petróleo estaba alto, el Gobierno tenía excedentes, eso se nos acabó”, subrayó el mandatario, quien defendió que los precios de gasolina deben reflejar aquellos que se dan a nivel mundial y no mantenerse artificialmente mediante recursos públicos. El lunes pasado el Gobierno también anunció un acuerdo con los sectores productivos para evitar un aumento “indiscriminado de los precios” en los bienes y servicios y proporcionar “estabilidad a la economía”. Pese a estas acciones, las protestas continúan sucediéndose en diferentes estados del país, como las del día de hoy, entre ellas, la de transportistas en la norteña ciudad de Monterrey o la de taxistas en Cancún, en el Caribe mexicano. En la capital mexicana, miembros del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) pusieron una cinta alrededor del Palacio Nacional con el texto “Clausurado por traición a la patria. No pasar”. Por EFE