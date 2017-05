Miles de personas marcharon en América Latina para que se legalice el consumo de marihuana

Marchas en Perú a favor de legalizar la marihuana. Foto: AFP

Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay marcharon este sábado, día mundial de la Marihuana, para pedir la legalización de esta sustancia a los gobiernos latinoamericanos.

Colombia

Alrededor de 2.500 personas de distintas edades se movilizaron hoy en la ciudad colombiana de Medellín (noroeste) para pedir la despenalización del cannabis, en el marco de la Marcha Mundial de Marihuana, convocada para impulsar el consumo libre de esa droga.

La novena versión de esta movilización, promovida por la Asociación Mutual Cannábica de Colombia y la Comunidad Cannábica Colombiana, se realizó bajo el lema “Legalízela Usted” y, según sus asistentes, como un “gesto de paz y amor” que muestra que los consumidores no representan un peligro para la sociedad.

“Recorrer las calles para cambiar la mentalidad, pedir respeto por nuestros derechos y mostrar que esta planta tiene muchos beneficios”, dijo a periodistas el sicólogo David Ponce, uno de los organizadores del evento.

La marcha, que concentró especialmente a jóvenes, salió del teatro Pablo Tobón Uribe, recorrió varias calles del centro de Medellín y tuvo como punto final el Parque de las Luces.

Esta actividad, en la que hubo concursos para elegir el mejor cigarrillo, el mejor atuendo y el mejor mensaje, se convirtió en una forma de “celebrar la existencia de la marihuana y de nuestra vida”, pero tuvo gran énfasis en rechazar el actual Código de Policía, por considerarlo “represivo” y un “retroceso” frente a los consumidores.

Brasil

Miles de personas marcharon este sábado en las principales capitales de Brasil pidiendo la legalización de la marihuana para fines medicinales, recreativos y para acabar con “la guerra contra las drogas”.

“Si legalizaran la marihuana, habría una caída inmensa del tráfico de drogas”, dijo a la AFP David Nascimento, un joven de 22 años que marchó junto a unas 2.000 personas en el acomodado barrio de Ipanema, en la zona sur de Rio de Janeiro.

“La marihuana es lo que lleva a los jóvenes a entrar en el mundo del tráfico, porque van a tener que comprar, ir hasta el traficante, conversar con él y darle el dinero que luego es invertido en armas”, lamentó Nascimento, que trabaja con proyectos sociales para niños en las favelas de Rio.

Otra de las reivindicaciones fue la legalización del autocultivo para tratar enfermedades raras.

“Mi hija hace uso medicinal de la marihuana hace tres años”, aseguró Margarete Brito, de 44 años, la primera brasileña que obtuvo permiso para plantar en casa y tratar así las crisis de epilepsia que sufre su hija Sofía, de 8 años.

“Falta un camino muy largo para conseguir que otros pacientes sean autorizados a plantar para hacer su proprio remedio. Hay varias familias que todavía viven en la ilegalidad, que plantan y hacen su propio remedio”, relató.

En Sao Paulo, unas 10.000 personas participaron de la movilización, que transcurrió en un ambiente tranquilo, según constató un fotógrafo de la AFP.

Argentina

En Argentina el uso de cannabis con fines medicinales es legal, pero su cultivo sigue prohibido y fue el eje de una marcha en Buenos Aires este sábado donde miles de personas reclamaron el derecho a cultivar libremente.

“Yo a esta planta le debo todo, estaré acá hasta que deje de ser ilegal” su cultivo, dice a la AFP Valeria Salech. Produce cannabis para su hijo de 10 años, autista y epiléptico.

Probó con el cannabis hace algunos años, y asegura que la terapia alternativa le permitió “al fin conocer” a su hijo.

“Con la medicación alopática lo tenía muy dopado, convertido en un zombi, siempre con la mirada perdida, la boca abierta, no respondía a su nombre, usaba pañales y babero”, cuenta esta mujer menuda y decidida de 42 años.

Se le hace un nudo en la garganta cuando describe lo que sucedió desde que empezó el tratamiento. “Gracias al cannabis tengo un hijo que me mira a los ojos, me sonríe y me nombra”, dice Valeria.

Preside Mamá Cultiva, una ONG de padres y pacientes cultivadores.

El Senado, en voto unánime a finales de marzo pasado, sancionó una ley que contempla casos como el del hijo de Valeria.

Uruguay

Más de 300 personas se manifestaron este viernes en el centro de Montevideo en el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana, para reclamar la aplicación efectiva de una ley de regulación vigente y facilidades para el uso del cannabis medicinal.

La marcha convocada por el Movimiento por la Liberación del Cannabis local se realizó bajo el lema “Si no marchamos, nada se pone en marcha” y días después de abierto el registro de consumidores de marihuana con fines recreativos para comprarla en farmacias a partir de julio.

Los participantes se concentraron en la Plaza Libertad capitalina y marcharon hasta la sede de la Presidencia para pedir avances en este discutido proceso. Sus organizadores aseguran que a pesar de la ley de regulación de producción, venta y distribución aprobada en 2013 “aún queda mucho por avanzar” en materia legal.

México

Entre tambores, cantos y psicodélicas pancartas, unas tres mil personas manifestaron este sábado en Ciudad de México para celebrar la reciente legalización del uso medicinal de la marihuana y para pedir se legalice también su uso recreativo, en un país asolado por la violencia del narcotráfico.

“¡Somos un chingo (muchos) y somos marihuanos!”, gritaban los manifestantes a lo largo de las céntricas calles de la capital mexicana, mientras se dirigían al Senado.

La semana pasada, el Congreso de México aprobó una nueva ley que permite sembrar, cultivar, cosechar, preparar, adquirir, poseer, comerciar, transportar, suministrar y usar el cannabis, únicamente con fines médicos y científicos.

Por: RCN Radio, AFP y EFE.