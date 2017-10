Ministro británico bromea con “retirar los cadáveres” de las calles de Sirte para convertirla en el “nuevo Dubái”

El ministro británico de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, sembró la polémica este martes después de que declaró en un foro que Libia podría ser un destino atractivo para el turismo y para los inversores una vez que se “despejen los cadáveres”.

Boris, que se desplazó a Libia en agosto, dijo que hay empresarios británicos interesados en invertir en Sirte, pese a la devastación en el país arrasado por la guerra tras el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011.

“Ellos tienen una visión brillante de cómo transformar Sirte en el próximo Dubái”, dijo en la conferencia anual de los conservadores en Mánchester, en la que habló de las playas de arena blanca, la belleza del mar y el potencial de la gente joven de la ciudad.

“Lo único que tienen que hacer es despejar los cadáveres”, dijo antes de reírse.

Foreign Secretary @BorisJohnson says that Libya could be the next Dubai “if they clear the dead bodies away”.

La carrera de Johnson ha estado marcada por sus declaraciones polémicas y su personalidad controvertida, que seduce a una parte del electorado pero que también genera animadversión entre sus detractores y sus colegas.

Sus comentarios sobre Sirte, donde el grupo yihadista Estado Islámico fue expulsado en diciembre, fueron duramente criticados por Emily Thornberry, que presidente la comisión de Relaciones Exteriores de los laboristas.

“Para Boris Johnson tratar estas cosas como una broma, como un mero inconveniente antes de que los empresarios británicos puedan convertir la ciudad en un balneario de playa, es burdo, insensible y cruel”, dijo la parlamentaria laborista.

La parlamentaria Jo Swinson, que preside la comisión de Relaciones Exteriores del partido Liberal Demócrata, Johnson carece de las habilidades diplomáticas necesarias para su función y pidió a la primera ministra, Theresa May, que lo reemplace.

Después, Johnson reaccionó en Twitter denunciando que personas sin “conocimientos ni entendimiento” sobre el tema de Libia estaban intentando “jugar a la política con la espantosamente peligrosa realidad en Sirte”.

That’s why Britain is playing a key role in reconstruction and why I have visited Libya twice this year in support

