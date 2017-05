El mundo saluda la victoria de Emmanuel Macron en la presidencia Francia

French president-elect Emmanuel Macron waves to the crowd as he delivers a speech at the Pyramid at the Louvre Museum in Paris on May 7, 2017, after the second round of the French presidential election. Emmanuel Macron was elected French president on May 7, 2017 in a resounding victory over far-right Front National (FN - National Front) rival after a deeply divisive campaign, initial estimates showed. / AFP PHOTO / Patrick KOVARIK

El centrista proeuropeo Emmanuel Macron, de 39 años, fue elegido este domingo presidente de Francia -el más joven de su historia- evitando así que esta potencia económica mundial cayera en manos de la extrema derecha de Marine Le Pen. (Lea también:Macron, nuevo presidente de Francia: “Lo que hemos hecho no tiene precedente” ) Con entre el 65,5 y 66,1% de los sufragios, este exbanquero reemplazará al socialista François Hollande que renunció a presentarse por falta de apoyo popular y del que fue ministro de Economía, según estimaciones de institutos independientes. Los responsables europeos fueron los primeros en reaccionar al calificar de “victoria” para Europa la elección del centrista a la presidencia de Francia, también saludada posteriormente por los presidentes de Estados Unidos y China. – Unión Europea – Los franceses eligieron un “futuro europeo”, se congratuló el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, saludó la decisión de los electores franceses en favor de “la libertad la igualdad, la fraternidad”. “Contamos con una Francia en el corazón de Europa para cambiar juntos la Unión y acercarla a los ciudadanos”, tuiteó por su parte el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, felicitando a Emmanuel Macron. – Alemania – La victoria de Macron es “una victoria para una Europa fuerte y unida y para la amistad francoalemana”, declaró Steffen Seibert, portavoz de la canciller alemana, Angela Merkel. Por su parte, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Sigmar Gabriel, consideró que con este resultado Francia seguía “en el corazón de Europa”. – Estados Unidos – “Felicidades a Emmanuel Macron por su gran triunfo como próximo presidente de Francia”, tuiteó el presidente estadounidense, Donald Trump. “¡Estoy impaciente por trabajar con él!”. Por su parte, el expresidente estadounidense, Bill Clinton, publicó en Twitter: “Felicidades al presidente electo @EmmanuelMacron y al pueblo francés”. “Victoria para Macron, Francia, la UE y el mundo”, dijo su esposa Hillary Clinton. “Una derrota para los que interfieren con la democracia”, agregó la excandidata a presidente de Estados Unidos, antes de agregar, en referencia implícita a quienes le reprocharon haberle echado la culpa a los rusos por su derrota electoral: “pero los medios dicen que no puedo hablar de eso”. – China – El presidente chino Xi Jinping envió un mensaje de felicitaciones a Emmanuel Macron y dijo que “China se mantiene lista para trabajar con Francia para hacer progresar la asociación estratégica franco-china a un nivel superior”. “China y Francia, por su condición de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (…) comparten una responsabilidad particular e importante de cara a la paz y el desarrollo en el mundo”, estimó el número uno chino, al recordar que Francia en 1964 fue la primer potencia occidental en establecer relaciones diplomáticas con China comunista. – Japón – El triunfo de Macron es una victoria “contra la tendencia al encierro en sí mismo y el proteccionismo, pone además en evidencia un voto de confianza en la UE”, dijo el primer ministro de Japón Shinzo Abe en un mensaje de felicitaciones. – Francia – El presidente francés saliente, François Hollande, que no se volvió a presentar al cargo tras un mandato de cinco años, llamó por teléfono a Macron para “felicitar afectuosamente” a su otrora ministro de Economía. – Reino Unido – La primera ministra británica, Theresa May, “felicita sinceramente” a Emmanuel Macron, declaró un portavoz, y “se congratula” de trabajar con él. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, afirmó en Twitter que “los franceses han optado por la esperanza por encima del miedo, por la unidad por encima de la división. Felicidades @EmmanuelMacron”. – Rusia – El presidente de la comisión de información de la Cámara de la Federación, Alexei Pushkov, consideró que “la decepción se instalará muy rápidamente” entre los electores de Macron, que hereda, según él, un “país escindido, dividido”. – España – “Enhorabuena a @EmmanuelMacron, nuevo presidente de #Francia. Trabajemos Francia y España por una Europa estable, próspera y más integrada MR”, tuiteó el presidente español, Mariano Rajoy. – Brasil – “Felicito a @EmmanuelMacron por su victoria en las elecciones presidenciales francesas”, tuiteó el presidente brasileño Michel Temer. “Francia y Brasil seguirán trabajando juntos por la democracia, los derechos humanos, la integración y la paz”. – Colombia – El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tuiteó: “Felicito a @EmmanuelMacron por triunfo en elecciones de Francia. Fortaleceremos nuestra amistad y cooperación en paz, educación y comercio” y se declaró “emocionado de poderlo visitar el mes entrante”. – México – “Le extiendo una calurosa felicitación al ganador de las elecciones en #Francia@EmmanuelMacron”, tuiteó el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. “México continuará fortaleciendo su alianza estratégica con Francia, ahora con el Presidente @EmmanuelMacron.” – Ucrania – El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, felicitó a Macron a través de un mensaje en francés en Twitter y consideró su victoria como un “importante crédito de confianza de los franceses para una Europa unida”. Afirmó que contaba con “la colaboración ambiciosa de Francia y la intensificación del formato Normandía”, que agrupa a París, Berlín, Kiev y Moscú con el objetivo de solucionar el conflicto en Ucrania. – Italia – “Viva Macron presidente. Una esperanza se alza en Europa”, escribió el jefe del gobierno italiano, Paolo Gentiloni, en Twitter. – Portugal – El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, elogió la victoria de Macron, que representa “una victoria para la democracia, el Estado de derecho y los valores más elementales de libertad, igualdad y fraternidad que han hecho de Francia un referente mundial”. – Grecia – La victoria de Macron es “una inspiración para Francia y Europa”, tuiteó el domingo por la noche el primer ministro griego, Alexis Tsipras. “Estoy seguro de que trabajaremos juntos de forma estrecha”. – Bélgica – El primer ministro belga, Charles Michel, consideró que, con la elección de Macron, “un rechazo claro de un proyecto de aislamiento peligroso para Europa triunfa esta noche”. – Dinamarca – El primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, felicitó a Macron y declaró: “podemos hacer más juntos que solos”. – Marruecos – El rey de Marruecos, Mohamed VI, felicitó al nuevo presidente, juzgando que su elección “corona” su recorrido político. – Australia – Felicité al presidente electo Emmanuel Macron y me contestó agradeciendo la felicitación y esperando que trabajemos juntos”, dijo el primer ministro australiano Malcolm Turnbull. “Tenemos muchas cosas en curso con Francia en este momento. Tenemos un enorme contrato sobre submarinos y varios otros proyectos, además de Historia en común”, agregó. TOMADA DE AFP