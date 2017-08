Murió un niño olvidado 11 horas en ruta escolar en Orlando, EE.UU.

Las autoridades de la ciudad de Orlando (centro de Florida, EE.UU.) presentarán cargos criminales contra una conductora de transporte escolar que olvidó dentro de una camioneta a un niño de tres años, el cual murió, informaron medios locales.

El niño, Myles Hill, fue hallado muerto este lunes por la noche en el interior de una camioneta del jardín de infancia Little Miracle Academy, después de que su abuela alarmada porque el niño no fue traído de regreso a casa llamó a la guardería y a la línea de emergencia 911.

Las autoridades probablemente presentarán cargos criminales contra la conductora de la camioneta, cuyo nombre no ha sido divulgado, por la muerte del niño, que permaneció dentro del vehículo unas once horas, señaló el diario Orlando Sentinel.

This is a terrible tragedy and our thoughts are with the family of this little boy. Detectives are working hard to determine what happened. pic.twitter.com/Vh055gya4o

— Orlando Police (@OrlandoPolice) 8 de agosto de 2017