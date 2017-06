Netflix cancela ‘Sense8’ después de dos temporadas

Dos temporadas después, los fanáticos de Sense 8 deben decir adiós a uno de los productos estrella de Netflix. La plataforma digital, según informó Variety, no lanzará una tercera temporada de la serie.

El concepto era ambicioso, con un relato que seguía en paralelo a los ocho personajes principales que viven en distintos lugares del mundo, en cuatro continentes.

“Después de 23 episodios, 16 ciudades y 13 países, la historia de Sense 8 se acaba”, dijo Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix. “Nunca ha habido una serie tan global, con un elenco internacional y diverso, solo comparable con la comunidad de fans alrededor del mundo, siempre conectada con pasión”.

El actor Brian J. Smith se pronunció a través de su cuenta de twitter, dijo que lo sentía y que le agradecía a los fans.

Sorry guys. Thanks for your passion and support these last few days, was very moving to see your love for the show. En Evant! https://t.co/77H3Ob7OGB

— Brian J. Smith (@BrianJacobSmith) 1 de junio de 2017