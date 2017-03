Nicaragua rendirá homenaje a Hugo Chávez en cuarto aniversario de su muerte

National Assembly employees remove from the building pictures of late President Hugo Chavez, in Caracas on January 6, 2016. Venezuela's opposition on Tuesday broke the government's 17-year grip on the legislature and vowed to force out President Nicolas Maduro despite failing for the time being to clinch its hoped-for "supermajority." AFP PHOTO/RONALDO SCHEMIDT / AFP / RONALDO SCHEMIDT

El Gobierno de Nicaragua rendirá este fin de semana varios homenajes al expresidente de Venezuela Hugo Chávez, en el marco del cuarto aniversario de su fallecimiento. El presidente sandinista Daniel Ortega, conmemorará la fecha con actividades y ferias organizadas por las diferentes instituciones de Estado, la Juventud Sandinista, las Alcaldías, entre otros, indicó la vicepresidenta, Rosario Murillo, quien también es primera dama. Chávez, que gobernó Venezuela entre 1999 y 2013, falleció el 5 de marzo de 2013 afectado por un cáncer. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, era su principal aliado político y económico en Centroamérica. Por RCN Radio y EFE