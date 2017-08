“Ningún elemento acredita tesis de atentado terrorista”: Fiscalía de Marsella, Francia

French police officers stand guard near the Place de la Concorde in Paris as people begin to gather ahead of the final stage of the Tour de France cycling race on July 26, 2015. French police opened fire at a car which smashed through a security barrier in central Paris close to the finishing line of cycling's Tour de France, a police source said. The authorities were still searching for the driver after the incident at the Place de Concorde at the end of the famous Champs Elysees, where the world's greatest cycling race is to finish. AFP PHOTO / THOMAS OLIVA



La fiscalía de Marsella en Francia aseguró que hasta el momento no tienen pruebas de que el incidente donde un hombre embistió dos paradas de autobús y mató a una persona, sea un atentado terrorista; las autoridades atribuyen este acto a un desequilibrio mental del conductor de la furgoneta. “Ningún elemento acredita la tesis de un atentado terrorista”, indicó a la AFP el fiscal de Marsella, Xavier Tarabeux, quien agregó que el sospechoso tenía en su posesión una carta en relación con una clínica psiquiátrica. El alcalde del distrito 11, Julien Ravier, dijo a los medios de comunicación que la víctima mortal es una mujer de unos 40 años que se encontraba en ese momento sola en la parada de autobús. Al parecer el sospechoso tenía antecedentes penales por delitos menores. Una fuente policial que pidió no ser identificada dijo que se trata de un hombre de unos 30 años que no reside en esta ciudad, la segunda de Francia. Francia, uno de los países europeos más golpeados por el terrorismo continúa en estado de emergencia desde la ola de atentados de 2015 que ha dejado 239 muertos. Por AFP