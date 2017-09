No le tengo amor a la plata: Diosdado Cabello a la oposición por caso Odebrecht

Presidente del Parlamento Venezolano, Diosdado Cabello. / Foto: AFP

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello se pronunció sobre el comunicado de la constructora brasileña Odebrecht, el cual niega que le haya pagado un soborno de 100 millones de dólares a Cabello.

El supuesto pago a Diosdado Cabello fue denunciado por Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela, quien aseguró que tenía pruebas para demostrarlo. Ortega abandonó su país tras ser acusada de traición por el Gobierno.

Diosdado Cabello señaló que los líderes opositores están detrás de esas acusaciones en su contra.

“Quién le entregó eso a esta señora antes de irse, Capriles y Rafael Guzmán. Uno se entera de todo (…) y la señora se lo cree. No Capriles yo no le tengo amor a la plata papá como tú, pillo eres tú y tu familia”, enfatizó.

En su programa de televisión que se transmite todos los miércoles en el canal del estado venezolano, el también diputado por la constituyente leyó parte del mencionado comunicado.

“Después de realizar una exhaustiva búsqueda en su antiguo sistemas y en los testimonios de su ex integrantes que colaboran con fuerza en el caso “lavajato”, Odebrecht afirma que no procede la acusación de pagos por 100 millones de dólares al expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Diosdado Cabello y que no fue hecho ningún pago por ese monto directo o indirectamente a través de terceros“, narró.

Cabello expresó que él no buscó que la empresa emitiera este oficio y asegura que llega “porque la verdad es revolucionaria”.