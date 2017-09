No quería que en Ecuador se diera caso Santos – Uribe: expresidente Rafael Correa

Foto: AFP

A propósito de su visita a Colombia para asistir a un foro en la Universidad Nacional, el expresidente de Ecuador Rafael Correa, concedió una entrevista a RCN Radio en la que se refirió a su sucesor Lenín Moreno. (Lea también: Quieren desestabilizar a la izquierda latinoamericana: Correa)

El caso del expresidente de Ecuador con Lenín Moreno, es ahora comparado con lo que sucedió en Colombia entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. Ambos lograron que su compañero de fórmula fuera elegido en las urnas pero meses después se distanciaron tras decisiones de sus sucesores.

“Ahora habla mal de mi Gobierno y dice que todo es corrupción cuando fue mi vicepresidente durante 6 años (…) ahora yo soy la gran bestia, el jefe de la mafia”, aseguró Correa, defendiéndose y señalando que ante eso lo único que puede hacer es “defenderme”.

Aunque afirma que tras dejar su cargo como presidente aseguró que estaría alejado de la política para no perturbar a Ecuador y no sucediera lo mismo que en Colombia, las polémicas decisiones de su sucesor Lenín Moreno le han impedido hacerlo por completo.

“Ese era mi temor, yo dije entrego el mando y me retiro de la política porque podría perturbar a Ecuador, no quería que en se diera el caso Santos – Uribe (…) Lenín Moreno, era mi ejemplo a seguir yo creía que era mi amigo, no pensé que estaba esperando este momento para pegarme una puñalada”, agregó Correa.

Cuestionó que Lenín Moreno hoy hable de corrupción en el Gobierno Correa y tenga lazos con la oposición cuando su plan de Gobierno era totalmente diferente. “No con Guillermo Lazo, pero si trabaja con la oposición Partido Social Cristiano”.

Frente a si regresaría a hacer política en su país, no lo confirmó pero tampoco lo descartó, asegurando, que cómo van las cosas hay que hacer algo por el país.