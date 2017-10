Obama regresa a la arena política en apoyo a candidatos demócratas

El expresidente Barack Obama volvió a la arena política este jueves para apoyar a dos candidatos demócratas, abandonando el bajo perfil que había mantenido desde que dejó la Casa Blanca en enero.

El exmandatario demócrata participó en una reunión de campaña en el estado de Nueva Jersey, cerca de Nueva York, para apoyar al demócrata aspirante al puesto de gobernador, Philip Murphy, y por la noche participaría en un otro mitin en Virginia.

“La política actual… creíamos haber acabado con eso hace tiempo… ¡La gente tiene 50 años de retraso! Estamos en el siglo XXI, no en el XIX…” ironizó Obama en Nueva Jersey, vestido con traje pero sin corbata.

Tras esta reunión, el expresidente de 56 años, era esperado 500 kilómetros al sur, en Richmond, Virginia, para un mitin de apoyo a otro candidato local. Aparentemente no ha perdido nada de su popularidad ante los demócratas y, más de seis horas antes de su llegada, los seguidores hacían cola para asegurarse la entrada al recinto.

Estas dos elecciones tendrán lugar el 7 de noviembre, un año después de la sorpresiva victoria de Donald Trump en la elección presidencial, que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2016.

En todo este tiempo Obama ha evitado criticar en forma abierta al republicano Trump.

Crowd chants “four more years” as former Pres. Obama campaigns for Phil Murphy in New Jersey. https://t.co/qwa4FGsiux pic.twitter.com/MaL43mitx1

