“Obamacare” sigue en pie por el momento; Trump está furioso

Una de las grandes promesas de campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, la derogación de la reforma sanitaria de Barack Obama, quedó este martes enterrada en el Congreso después de que varios senadores de la mayoría republicana anunciaran su oposición. El fracaso es estrepitoso para Trump a seis meses de su llegada al poder.

El multimillonario empresario parecía resignado al bloqueo parlamentario de la reforma del sistema de cobertura de salud, y declaró que la ley demócrata de 2010 firmada por su predecesor, denominada ‘Obamacare’, de todas maneras terminaría cayendo por su propio peso.

“Dejemos que Obamacare se desmorone, será más simple”, señaló Trump desde la Casa Blanca. “Dejaremos que Obamacare fracase, y luego los demócratas vendrán a nosotros”.

As I have always said, let ObamaCare fail and then come together and do a great healthcare plan. Stay tuned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de julio de 2017