ONU determinó que Gobierno sirio fue el responsable de ataque químico

Ataque tóxico en Siria / Foto AFP

Un reporte de la ONU determinó que el gobierno de Bashar al Asad fue responsable de un ataque con gas sarín en Siria que dejó más de 80 muertos el pasado abril.

“El panel está seguro de que la República Árabe de Siria es responsable del lanzamiento de sarín en Khan Sheikhun el 4 de abril de 2017”, señala el documento obtenido por la agencia AFP.

Pronunciamiento Estados Unidos

El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, declaró este jueves que Bashar al Asad no tiene futuro como presidente de Siria y que tendrá que dejar el cargo en el marco de un proceso de paz auspiciado por la ONU.

Las declaraciones de Tillerson ante la prensa se produjeron durante una visita a Ginebra en la que se reunió con el enviado de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, quien intenta organizar una nueva ronda de negociaciones de paz a partir del 28 de noviembre.

Tillerson dijo que la política de Washington no había cambiado, aunque sus declaraciones incluían un lenguaje más duro del hasta ahora mantenido por la administración estadounidense, que en el pasado había dicho que el futuro de Al Asad no era una cuestión prioritaria.

“No creemos que haya un futuro para el régimen de Al Asad o la familia Al Asad”, dijo Tillerson.

“Ya lo dije varias veces. El reinado de la familia Al Asad está llegando a su fin, y la única cuestión ahora es saber cómo se producirá este”, añadió.

Bashar al Asad, con ayuda militar de Rusia e Irán, no ha abandonado las riendas del país desde el inicio de la guerra civil, en 2011, y no ha cesado de repetir que no dimitirá por la presión de los rebeldes, a los que califica de “terroristas”.

AFP